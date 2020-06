Come risparmiare acqua in casa: consigli utili

L’acqua è senza dubbio uno dei beni più preziosi. Si tratta però di una risorsa limitata, che quindi è importante non sprecare. Non solo stando attenti al consumo di acqua aiuterete il pianeta, ma vedrete anche i numeri sulla vostra bolletta scendere!

Anche se non ve ne rendete conto, gli sprechi d’acqua sono all’ordine del giorno ed è necessario limitarli! Ecco quindi come risparmiare acqua in casa: questi sono consigli utili per cercare di non sprecare!

Come risparmiare acqua in casa: ecco tutti i consigli utili

Gli accorgimenti per risparmiare acqua in casa non sono molti, e sicuramente dopo un po’ vi abituerete a tal punto da non farci neanche più caso. Applicate intanto un riduttore di flusso ai rubinetti di casa: l’acqua si miscela con l’aria, risparmiando fino al 30% di acqua!

Sappiamo che l’igiene è importante, ma provate a scegliere la doccia invece che il bagno e tenete aperti i rubinetti solo per il tempo necessario.

Come risparmiare l’acqua in casa quando si usano gli elettrodomestici

Per prima cosa, acquistate solo elettrodomestici di classe A+, progettati appositamente per ridurre il consumo di acqua. Effettuate i lavaggi in lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e cercate di utilizzare poco detersivo! Evitate inoltre lavaggi a temperature troppo elevate: sarà sufficiente fare lavaggi a 50-60 gradi!

Come risparmiare quando si cucina

Quando lavate la frutta, la verdura e i piatti, usate una bacinella: in questo modo userete solo l’acqua corrente per il risciacquo e il gioco è fatto! Usate poi quell’acqua per innaffiare il vostro giardino: ai fiori e alle piante non farà alcuna differenza!

Per risparmiare e non sprecare acqua bisogna inoltre conoscere alcuni consumi di cui neanche ci accorgiamo: lasciare infatti l’acqua aperta del rubinetto quando ci laviamo i denti, lavare l’auto con una pompa d’acqua invece che un secchio, far scorrere l’acqua del rubinetto nelle bottiglie perché sia fredda invece che metterla in frigorifero: queste sono azioni che non aiutano l’ecosistema, e che faranno arrivare le vostre bollette alle stelle!

Dunque, ora che sapete come risparmiare acqua in casa, seguirete i nostri consigli?