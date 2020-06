Dopo 2 mesi di assoluta piattezza dei prezzi, improvvisamente nelle ultime sedute è scoppiato l’interesse su Banca Monte dei Paschi di Siena (MIL-BMPS). I volumi sono improvvisamente cresciuti e i prezzi sono letteralmente esplosi.

Ecco come guadagnare con questa azione: i 3 motivi che spingono MPS al rialzo.

Una bad bank per fare tornare la banca alla redditività

Facciamo un passo indietro per inquadrare meglio la situazione. Alcuni anni fa Monte dei Paschi di Siena ha passato un momento molto difficile. Solo l’intervento dello Stato con una iniezione di capitale di 18 miliardi ha salvato la banca dal fallimento. Da quel momento MPS ha cercato di risanare i conti. Tuttavia i crediti incagliati, cioè i soldi prestati e non più esigibili, pesano come macigni sui conti della banca, frenandone la redditività.

Negli ultimi giorni è emersa la notizia che i vertici dell’istituto bancario senese avrebbero allo studio un progetto di bad bank. Ovvero la costituzione di una banca “cattiva” a cui cedere tutti i crediti deteriorati, pari a 9 miliardi, così da ripulire il bilancio. La banca senese ha confermato di aver ricevuto il via libera formale da parte della Banca Centrale Europea al progetto. E questo ha scatenato gli acquisti sul titolo.

Come guadagnare con questa azione: i 3 motivi che spingono MPS al rialzo

Il titolo azionario il 21 maggio ha toccato un minimo a 1 euro e nella seduta dell’1 giugno ha toccato un massimo a 1,43. Il fulmineo rialzo di oltre il 40% ha portato poi a vendite per monetizzare i forti guadagni fatti in poche sedute. Così il titolo il 2 giugno è sceso vero quota 1,3 euro.

Non è escluso che la corsa dei prezzi possa riprendere. I livelli da monitorare sono in fase rialzista 1,45 euro. Una chiusura sopra questo livello spingerà il titolo verso 1,8 euro e successivamente in area 2 euro. Al contrario, una chiusura sotto 1,2 euro allontanerà le opportunità di rialzo e probabilmente spingerà i prezzi verso i minimi di 1 euro.

Il rialzo della Borsa Italiana è il 1° fattore che gioca a favore della crescita dei prezzi di MPS. Il 2° fattore è il risveglio dell’intero comparto bancario italiano. Il 3° fattore è intrinseco al titolo. Infatti, la creazione della bad bank darà una mano alla crescita della redditività della banca.