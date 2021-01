Si cammina per casa e si sbatte il povero mignolo contro un mobile. Al momento dell’impatto istintivamente si pronuncia la parola “ahi”, o semplicemente “a” o a volte anche “ahia”. Ma perché si usa l’esclamazione “ahi” quando ci si fa male pur essendo da soli?

Sarà successo milioni di volte, sia quando magari si sbatte contro una porta sia quando magari per scherzo qualcuno ci dà un pizzico. Il primo suono che uno emette è “ahi”, anche se magari ancora non si è fatto male. E meglio ancora, si usa questa esclamazione anche quando si è da soli in casa.

L’esclamazione “ahi” quando ci si fa male

Sicuramente l’esclamazione più usata è semplicemente “a”, poi viene “ahi” e infine “ahia”. Solitamente sono esclamazioni che vengono pronunciate per chiamare a sé l’attenzione in segno di aiuto. La vocale “A” è sicuramente quella più facile da pronunciare, poiché non richiede nessun assetto particolare della bocca. Per questo motivo in caso di pericolo o dolore si usa questa vocale, perché è la più semplice da pronunciare.

Ma si usa anche quando ci si fa male da soli…

Questa viene pronunciata anche come aiuto per se stessi. Ad esempio è il caso del mignolo che si sbatte alla porta. Secondo alcuni studiosi pronunciare “ahi” in una situazione di dolore aiuterebbe il corpo a sopportare meglio il dolore. Per questo infatti si usa questa esclamazione anche quando si è da soli in casa. Non serve solo a chiamare aiuto, ma serve anche come aiuto per se stessi.

Dei ricercatori infatti hanno chiesto a delle persone di immergere una mano in una bacinella molto fredda. I ricercatori hanno dato la possibilità di dire “ahi”, di ascoltare un registrazione di “ahi”, di non fare nulla e di premere un bottone. Da questo esperimento è emerso che chi diceva “ahi” riusciva a tenere più a lungo la mano nell’acqua fredda e quindi a sopportare il dolore. Ecco perché si usa l’esclamazione “ahi” quando ci si fa male pur essendo da soli.

