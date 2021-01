La soddisfazione di fare in casa il proprio pane è davvero impagabile. Impastare con cura, far cuocere nel forno e ispirare profondamente per assaporare il buon odore che si sparge per tutta casa non ha davvero prezzo. Scopriamo quindi la ricetta veloce per pagnotte morbide dentro e croccanti fuori, ottimi per fare panini ma anche da mettere in tavola tutti i giorni.

Ingredienti

Per fare 6 buonissime pagnotte abbiamo bisogno di:

450g di farina 00;

300g di acqua;

12g di sale;

7g di lievito di birra fresco (o 80g di lievito madre).

Preparazione

Impariamo la ricetta veloce per pagnotte morbide dentro e croccanti fuori, di cui non potremo più fare a meno. Per prima cosa in un contenitore capiente facciamo intiepidire l’acqua, che però non deve essere eccessivamente calda. Sbricioliamo nell’acqua il lievito di birra, mescoliamo bene e facciamolo sciogliere. Ora è arrivato il momento di impastare. Possiamo farlo o su un asse da cucina usando le mani oppure anche in una ciotola. In questo caso uniamo acqua, farina e sale all’interno del contenitore e mescoliamo bene con un cucchiaio di legno. Quando l’impasto è omogeneo copriamo la ciotola con un panno e lasciamo lievitare almeno per 2 ore finché l’impasto non sarà raddoppiato.

Ricopriamo una teglia da forno con della carta forno e andiamo a creare le nostre pagnottine. Per farlo aiutiamoci con un grande cucchiaio da cucina e cerchiamo di formare 6 pagnotte di uguale grandezza (circa 80g ciascuno). Per dargli una bella forma circolare ungiamoci le mani e lavoriamo in modo veloce l’impasto. Infine con delle forbici facciamo un taglio nella parte superiore delle pagnotte. Dopo aver finito di modellare l’impasto lasciamolo lievitare ancora per almeno mezz’ora.

Prima di infornare portiamo il forno a 250 °C, quindi nella parte più bassa inseriamo una teglia piena di acqua. Lasciamo cuocere così per circa 10 minuti, quindi inforniamo le pagnotte al centro del forno. Facciamole cuocere 10 minuti, apriamo il forno e spruzziamo dell’acqua fredda sul pane. Richiudiamo e terminiamo la cottura lasciando il pane in forno per altri 10 minuti.

Quando le pagnotte sono belle dorate saranno finalmente pronte! Lasciamole però raffreddare bene prima di gustarcele.