“Se le api scomparissero, all’uomo non rimarrebbero che quattro anni di vita”, ed è quello che sta accadendo, perché infatti le api sono in via d’estinzione e stanno scomparendo. Per quanto possano sembrare degli insetti apparentemente inutili o che servono solo a fare il miele, in realtà sono degli insetti che giocano un ruolo chiave all’interno dell’ecosistema, anche più di animale che si mangia come ad esempio la mucca o il maiale.

Appena si vede un ape si grida aiuto e si cerca di ucciderla, oppure se si scopre un alveare in casa di api, la prima cosa che si fa è andare a comprare un prodotto per ucciderle. Questo però è un gravissimo errore, quello che si dovrebbe fare, invece, è chiamare un apicoltore, che rimuoverà l’alveare senza ucciderlo. Ma perché le api sono così importanti per il futuro della terra e dell’uomo?

Le api sono fondamentali per la terra e l’uomo

Le api non servono solo a fare il miele, anzi fanno molto di più. L’ape è attratta dai fiori belli e profumati. L’insetto quindi attirato dal profumo si posa sul fiore e si impregna di polline che poi spostandosi su un altro fiore farà cadere. L’ape dunque è in prima linea per l’impollinazione delle piante.

Questo insetto è fondamentale per l’essere umano perché grazie all’impollinazione permette la nascita di nuove piante che a loro volta permettono all’uomo di respirare. Le api, sempre grazie all’impollinazione, aumentano le possibilità di una pianta di fare più frutti, cibo per l’essere umano.

Moltissime medicine vengono realizzate grazie alle piante, che senza le api però non potrebbero nascere. Infine le api tendono a vivere in ambienti dove l’aria è molto pulita, quindi sono un campanello d’allarme in caso di inquinamento dell’aria urbana. Ecco quindi perché le api sono così importanti per il futuro della terra e dell’uomo.

Approfondimento

Il futuro dell’alimentazione è negli insetti?