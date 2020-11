Tra i molti programmi di scrittura per computer che usiamo spicca sicuramente Word. Quasi tutti, ormai, per lavoro o per svago, finiscono con l’usare questo programma. Word, infatti, è estremamente semplice e intuitivo e permette di scrivere e salvare lunghi testi. I documenti word vengono salvati in formato .doc.

Questo non è però l’unico formato disponibile per i file di testo. Tra questi è molto importante il formato PDF. Documenti Word e PDF hanno funzioni molto diverse ed è importante saper trasformare un file .doc in PDF. In molti casi ne va della sicurezza stessa del file. Ecco perché è fondamentale saper convertire un documento Word in PDF.

Le differenze tra Word e PDF

Prima di tutto bisogna vedere le principali differenze tra questi due tipi di file di testo. Come già detto, i file .doc permettono di scrivere testi. Ciò non è possibile sui file PDF, che servono solo a visualizzare un documento che è già stato scritto in precedenza. I file PDF sono, inoltre, i migliori per la stampa perché rappresentano fedelmente il layout della pagina.

I PDF, infine, sono anche perfetti per essere caricati e consultati online. Ciò risulta particolarmente utile quando si scrivono documenti ufficiali o ricerche. Se queste differenze sono importanti, c’è un’ulteriore motivo per cui bisogna conoscere a fondo le caratteristiche dei PDF. Ecco perché è fondamentale saper convertire un documento Word in PDF.

La differenza più importante

La differenza più importante da un documento .doc e uno PDF è il fatto che i PDF non sono modificabili. Essendo Word un programma di scrittura digitale, i suoi documenti possono essere modificati a piacere. Un documento salvato in formato PDF è, invece, definitivo e non può essere ulteriormente modificato tranne che in casi speciali. Saper convertire un documento Word in PDF è, quindi, di fondamentale importanza quando si ha a che fare con documenti ufficiali, contratti, fatture e altri documenti che non devono essere modificati.

Inviare un file Word significare rischiare che il proprio lavoro venga compromesso e utilizzato a piacimento di chi lo riceve. Un file PDF può essere inviato con qualche tutela in più perché sarà molto più difficile da modificare e corrompere. È, quindi, importantissimo sapere convertire questi file soprattutto quando il documento viene inviato a terzi in via ufficiale.