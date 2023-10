Barca di soldi in vista ed eredità inaspettate per 3 segni zodiacali associati a questi nomi e che hanno in casa le loro pietre fortunate

Non tutti sanno che le pietre fortunate possono essere associate ai nomi. Non basta. Pochi sanno che oltre ai nomi le pietre fortunate possono essere associate ai segni zodiacali e ai mesi, per arrivare a capire quali saranno quelli proficui in cui far girare gli affari per il verso giusto.

Secondo diversi siti che si occupano di Oroscopo i segni fortunati con il denaro saranno 3 quest’autunno, la conferma arriva da varie fonti. Il primo segno che compare spesso è quello della Vergine. La pietra che dovrebbe tenere in casa chi è nato sotto questo segno è lo Zaffiro. Lo Zaffiro è associato al segno della Vergine perché gli garantisce la salute necessaria per ottenere ottimi risultati in campo lavorativo. Non solo. La pieta aiuterebbe anche la concentrazione che è fondamentale quando si decide di procedere a degli investimenti. La Vergine è aiutata da questa pietra anche in campo sentimentale. Potrebbe esserci presto un momento magico da più punti di vista.

Lo Zaffiro è la pietra fortunata per chi si chiama Caterina. Infatti durante il suo Regno, Caterina la Grande ricevette in regalo uno Zaffiro blu da 337 carati che le portò molta fortuna. Se ci chiamiamo Caterina, se la nostra compagna si chiama in questo modo oppure abbiamo amici o parenti che si chiamano così, prestiamo attenzione. La svolta economica o l’arrivo di un’eredità potrebbe essere legata a questa persona. Mese fortunato dicembre.

Storie di Regine e maghi di corte

Barca di soldi in vista se siamo abili ad associare il nostro segno zodiacale con le pietre portafortuna. Avere la nostra preferita in casa è il primo passo per fare in modo che gli astri ci guardino benevolmente. Ci sta pensando il Capricorno, indicato da molti siti come uno dei più fortunati negli affari d’autunno. La pietra del Capricorno è l’Ossidiana. Questa pietra permette al segno del Capricorno di liberarsi da risentimenti, rabbia e paure ma anche di riparare alle disarmonie di giornata. Ritrovare l’equilibrio è fondamentale per risolvere i problemi lavorativi, riguardanti i risparmi, le spese e i nuovi introiti.

L’Ossidiana porta fortuna a chiunque si chiami Elisabetta. La Regina Elisabetta I infatti utilizzava insieme al suo mago di corte John Dee uno specchio di Ossidiana nera per attirare la fortuna. Il rito risale però ai tempi degli Aztechi. Non diffidiamo degli insegnamenti del passato, stiamo vicini a chiunque porti questo nome e ami questa pietra, il mese di dicembre potrebbe luccicare come l’oro.

Barca di soldi in vista per alcuni segni ma devi avere vicini questi nomi

Altro segno che i siti degli esperti di astri, Pianeti e zodiaco vedono come fortunato in autunno è quello dei Gemelli. Questo sarà il segno che guadagnerà di più sia in autunno che in inverno. Ha tante pietre fortunate che deve assolutamente tenere in casa. Sono il Topazio, l’Agata, il Quarzo citrino e l’Acquamarina. Ma la pietra più importante di tutti è il Topazio che regala buonumore e vitalità, rende più saggi e aiuta a realizzarsi. Questa la parte cruciale. Questa pietra riuscirà a far realizzare al segno dei Gemelli tutti gli affari più difficili e a mettere le mani su una eredità a lungo inseguita se questo è il desiderio più grande.

Ricordiamoci che a dare il nome alla pietra fu un mineralogista di nome Gian Battista. Se conosciamo una persona cara con questo nome diamogli la nostra attenzione. Potrebbe aiutarci a realizzare il nostro progetto di vecchia data.