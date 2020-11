Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’anno il Natale sarà diverso e sarà controllato da un nuovo DPCM che detterà le regole per gli spostamenti, il cenone e il capodanno. Da ieri tre regioni sono diventate arancioni e quindi è partito lo shopping natalizio. Le città così riprendono a vivere e l’economia ricomincia a respirare. I negozi, già da ieri, hanno visto davanti ai loro ingressi lunghe file di persone che non vogliono rinunciare ad addobbare casa o a fare i regali di Natale. Inoltre il week-end appena concluso è stato anche quello del Black Friday, famoso per i grandi sconti.

Perché il colore del Natale è il rosso?

Le città quindi si illuminano e così anche le case e il colore predominante è il rosso. Ma perché il colore del Natale è il rosso? Non grazie a Coca-Cola come spesso si sente dire in giro. La risposta si cela nel passato e nella simbologia di questo colore. Il rosso è da sempre colore di forza e vitalità. Inoltre rappresenta il sangue, e quindi la nascita. In questo caso di Gesù bambino. Il rosso, assieme all’oro, altro colore del Natale, è simbolo di regalità. Infatti i mantelli di Re e Regine, come si vede bene anche nella serie tv “The Crown”, sono solitamente rossi e la corona è oro. Inoltre il 25 dicembre è il giorno in cui nell’antichità si facevano i riti propiziatori per il nuovo anno.

La leggenda di Coca-Cola

Una leggenda narra che sia stata Coca-Cola a vestire Babbo Natale di rosso e bianco, per riprendere i colori del marchio. Il Babbo Natale dell’azienda americana fu disegnato nel 1931 dall’illustratore Haddon Sundblom. Ma come la stessa azienda ha dichiarato, il Babbo Natale di Coca-Cola non è rosso perché questo è il colore del marchio e non sono stati loro i primi ad attribuire il colore rosso. Infatti come spiegato sopra il rosso è da sempre il colore di questa festività e di Babbo Natale. Quello che però si può attribuire a Coca-Cola è l’idea di Babbo Natale nell’immaginario comune: un signore anziano paffuto vestito di rosso, con la barba bianca e le guance rosa.

