Bastano 9 minuti per preparare la torta perfetta. Ecco come. È il dolce giusto per una cena con amici dell’ultimo minuto, o per una colazione sana. O, ancora, per una merenda divertente e gustosa. La preparazione è velocissima, ci vorranno solo 9 minuti, non uno di più. Poi basterà lasciar cuocere e il profumo che si sprigionerà farà venire l’acquolina in bocca.

Gli ingredienti

Vediamo, quindi, gli ingredienti necessari per una torta perfetta per dieci persone:

a) 240 grammi di farina “00”;

b) 150 grammi di zucchero semolato;

c) 50 grammi di burro;

d) una bustina di lievito per dolci;

e) un baccello di vaniglia;

f) due uova;

g) 180 grammi di latte intero;

h) zucchero a velo, quanto basta.

Facciamo quindi partire il conto alla rovescia: 9 minuti per preparare la torta perfetta ecco come.

La preparazione

Si comincia con il mettere il burro a sciogliere a bagnomaria. Lasciarlo poi raffreddare mentre si procede con la preparazione.

Dunque, setacciare la farina con l’aiuto di un colino. Unire, quindi, la bustina di lievito e lo zucchero. Girare bene. Incidere, poi, il baccello di vaniglia e, con l’aiuto della punta di un coltello, prelevare i semi.

In un altro contenitore mescolare insieme il latte con i semi di vaniglia. A parte, sbattere le uova e, poi, unirle delicatamente al latte e alla vaniglia, amalgamare bene.

Aggiungere al latte il burro raffreddato e le uova. Lavorare finché tutti gli ingredienti saranno ben miscelati. Unire alla farina e zucchero e lavorare fino a che non saranno ben amalgamati e non vi saranno grumi.

Quindi imburrare e infarinare il fondo e i bordi di uno stampo, se possibile a cerniera. Versarvi l’impasto e cuocere in forno statico a 170 ° per quaranta minuti.

Il consiglio

Prima di sfornarla suggeriamo di inserire uno stecchino al centro della torta, se ne uscirà asciutto sarà pronta. Altrimenti vorrà dire che necessiterà ancora di qualche minuto di cottura. Spolverizzare con lo zucchero a velo la superfice prima di servirla.

Ecco, dunque, come preparare la torta perfetta in soli 9 minuti.

Buon appetito!