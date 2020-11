I motivi per cui un cane trema possono essere molti e nella maggior parte dei casi non si tratta di nulla di grave. Esattamente come noi umani, il tremore può indicare freddo, paura o anche eccitazione. Ma in altri casi è la manifestazione di dolore o fastidio, e quindi è bene sottoporre l’amico a quattro zampe a una visita veterinaria.

Di solito basta osservare gli altri segnali del corpo, la postura e l’atteggiamento per capire se va tutto bene o no. Ma valutiamo le possibili risposte alla domanda: perché il cane trema? È grave?

La causa più scontata è il freddo, seguita dalla paura

Alcune razze canine più di altre soffrono il clima rigido dell’inverno, soprattutto gli esemplari piccoli e a pelo corto. Si risolve con un cappottino.

Anche i cani tremano per la paura, è una reazione comune insieme alla fuga e al tentativo di nascondersi. Questo segnale può farci capire se il cane è spaventato o in ansia a causa di rumori forti o della presenza di altri animali. Ma anche da esperienze stressanti come spostamenti e viaggi, visite dal veterinario, bagnetti o toelettatura, rimproveri o separazione.

In questi casi bisogna tranquillizzare il cane con carezze, coccole e parlandogli con un tono di voce rassicurante.

L’opzione migliore è che il cane tremi di gioia. Si riconosce subito, perché oltre a tremare scodinzola, saltella ed emette versi di eccitazione. In genere può succedere durante le coccole o il gioco. È bene ricordare che alcune razze sono più tremolanti delle altre e di solito non c’è nulla da temere. Tremano per quasi ogni emozione i Chihuahua e gli Yorkshire Terrier.

Perché il cane trema quando è anziano

Tremori e le forme di artrite possono colpire i cani attempati e interessano soprattutto le zampe, anteriori e posteriori. Anche questa circostanza non è grave, tuttavia è utile consultare un veterinario per stabilire se il cane senta dolore. Inoltre è bene fare attenzione a non sottoporlo a sforzi superiori alle sue possibilità.

È sempre buona cosa osservare se i tremori compaiono a riposo, durante il movimento o a seguito dell’attività fisica, e riferire al medico.

Anche un cane in cura con dei farmaci potrebbe presentare tremolio e brividi come effetto collaterale. Basterà un consulto con il veterinario per stabilire il da farsi.

Quando è fondamentale correre dal veterinario per capire perché il cane trema

Se i tremori non sembrano spiegabili o innocui, serve una visita medica. In particolare se oltre al tremore compaiono altri sintomi, tra cui inappetenza, diarrea, vomito e febbre.

Attenzione se trema anche la testa, se ci sono spasmi, tic o convulsioni.

Tremore e respiro pesante potrebbero indicare una forma influenzale o un’infezione, soprattutto se si notano debolezza e affanno. Se il cane è di piccola taglia si potrebbe pensare anche a un’ipoglicemia.

Invece, se il cane non mangia e manifesta sofferenza, debolezza e magari vomita o sbava, è importante intervenire immediatamente: potrebbe trattarsi di avvelenamento

Non solo se è uscito, anche alcune sostanze presenti in casa possono causare un’intossicazione nel cane. Detersivi e sostanze chimiche, ma anche alimenti come cioccolata, cipolle, caffeina, nicotina e xilitolo.

Un controllo tempestivo serve ad escludere patologie gravi come tetano, cimurro, insufficienza renale o, il più raro Morbo di Addison. Un’altra malattia, fortunatamente rara, è la sindrome di Shaker, chiamata anche sindrome del cane bianco, perché colpisce maggiormente i cani piccoli, bianchi e a pelo lungo.