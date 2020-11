Quando una persona compra un cane sa che sarà al suo fianco per dieci, vent’anni di vita. Ci si adatta alle sue esigenze, ci si diverte con il cucciolo e poi ci si prende cura del cane da adulto.

Arriva però il momento in cui il fedele amico di una vita è costretto ad abbondonare il proprio padrone ed è necessario salutarlo per l’ultima volta. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa sanno quanto sia difficile questo momento e vogliono aiutare il lettore. Per questo motivo in questo articolo verrà spiegato come superare il lutto quando l’amico a quattro zampe di una vita muore.

Il lutto per la perdita di un animale domestico

Il dolore conseguente alla perdita di un animale domestico è ben riconosciuto da parte della comunità psicoterapeutica.

Questa sofferenza può perdurare anche per lunghi periodi ed essere paragonabile a quella provata per la morte di un congiunto. In particolare, nei momenti in cui la perdita è stata inaspettata possono insorgere dei sintomi di stress che possono sfociare in un vero trauma.

Si tratta di un trauma difficile da riconoscere e da superare. In particolare in quanto persiste a livello sociale una tendenza a minimizzare, o disconoscere, questa sofferenza.

Come superare il lutto

Una volta capito che cosa è il lutto, passiamo ad analizzare come superare il lutto quando l’amico a quattro zampe di una vita muore.

Il primo passo da affrontare è quello di non negare il lutto. È, infatti, facile cercare di non pensare a quel che è successo o persino minimizzare. La verità è, però, che trascorrendo a fianco ad un animale domestico un periodo così lungo della propria vita inevitabilmente si costruiscono dei legami fortissimi.

Il secondo passo è parlarne con le persone care sottolineando l’importanza che tale animale ha avuto nella vita del padrone. La condivisione di storie ed emozioni può senz’altro aiutare a superare lo stress di questo difficile momento.

Inoltre, l’utilizzo di foto dell’animale domestico in casa può aiutare a superare il lutto. Queste donano al padrone un senso di tranquillità e di presenza dell’animale che può aiutare a superare lo stress del momento.

Infine, nel caso tutto questo non funzionasse, è meglio rivolgersi ad uno psicoterapeuta che può essere d’aiuto anche in queste situazioni. Il lutto, infatti, potrebbe nascondere dei problemi d’ansia che solamente uno specialista può aiutare a risolvere.