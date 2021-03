Attraversando una delle più belle regioni d’Italia, la Toscana, è impossibile non notare l’accento dei suoi abitanti. Ma la cosa che più colpisce non è tanto la cadenza, quanto la strana abitudine di aspirare la lettera “c”. Quanti toscani sono stati torturati con la richiesta di pronunciare: “Coca-Cola con la cannuccia corta corta”.

È giunta l’ora di fare chiarezza e scoprire perché i toscani aspirano la “c”.

La gorgia toscana

In linguistica, il fenomeno fonetico dell’aspirazione della “c” si chiama “gorgia toscana”.

Questo fenomeno in realtà descrive anche altre caratteristiche, ma la “c” aspirata è la più saliente. Gli studiosi si sono a lungo interrogati su questa particolarità e sono giunti a varie ipotesi.

La spiegazione più accreditata è forse la più affascinante. Si pensa che questo fenomeno linguistico derivi dall’antico popolo che abitava quelle terre: gli etruschi. Questa popolazione è tutt’oggi avvolta da un alone di mistero, però pare proprio che la gorgia sia connessa a questo affascinante popolo. Difatti l’aspirazione della “c” è un fenomeno che non appartiene alle lingue indoeuropee, di cui il latino e l’italiano fanno parte. La lingua etrusca invece non era indoeuropea. Così gli studiosi hanno finalmente capito. L’aspirazione della “c” deve essere stata un’interferenza linguistica, tecnicamente un effetto di sostrato. In parole povere quando gli etruschi furono conquistati dai romani, iniziarono a parlare latino con le proprie abitudini fonetiche, fra cui l’aspirazione della “c”. Questo è il modo in cui la gorgia è arrivata fino ai nostri giorni ed ecco perché i toscani aspirano la “c”.

Un po’ di Etruria oggi

Dunque è proprio il caso di dirlo: certe abitudini sono dure a morire. Le abitudini linguistiche in primis. Ma il lato più affascinante è accorgersi di quanto il passato sia ancora vivo. Basti pensare che un etrusco di duemila anni fa aspirava la “c” proprio come un fiorentino oggi al bar. Tutto questo fa capire quanto sia lungo il filo che lega gli esseri umani, quanto può essere profondo il più piccolo particolare.