Fare la lavatrice è un’operazione davvero comune in tutte le nostre case. Quasi ogni giorno, infatti, ci troviamo a dover lavare i nostri abiti. E, per essere certi che siano ben puliti, facciamo sempre attenzione ai saponi e agli ammorbidenti che utilizziamo per il bucato. Ma, nonostante tutta la buona volontà, abbiamo delle abitudini che possono rivelarsi sbagliate e che in tanti commettiamo. Vediamo allora gli errori che quasi tutti commettono quando fanno il bucato e che danneggiano i vestiti.

Separare gli abiti da lavare in modo scorretto

La separazione degli abiti è fondamentale nel lavaggio in lavatrice. Intanto, ricordiamoci di non mettere mai i calzini con gli altri vestiti. L’odore di questo capo, infatti, non lascia scampo agli altri. E il profumo del nostro detergente non si sentirà a pieno! Inoltre, dobbiamo sempre fare attenzione al tessuto dei nostri abiti. Asciugamani, lana e abiti sintetici vanno separati!

Gli errori che quasi tutti commettono: non rimuovere in un momento precedente le macchie

La lavatrice sicuramente rende puliti i nostri vestiti, ma non fa miracoli! Perciò, non possiamo pretendere che un semplice lavaggio elimini delle macchie sugli abiti. Dunque, eliminiamole sempre prima di inserire il tutto in lavatrice. In più, ricordiamoci anche di non esagerare con il detergente. Un eccesso potrebbe produrre troppa schiuma. La conseguenza? Un accumulo di batteri che non renderebbe igienizzati i nostri panni!

In tanti non fanno lavaggi consecutivi, ma non c’è nulla di più sbagliato

Alcune persone credono che fare diversi lavaggi, uno dopo l’altro, possa rovinare irrimediabilmente la lavatrice. In realtà le cose non stanno assolutamente così. I lavaggi più efficaci sono proprio quelli consecutivi! Infatti, la lavatrice sfrutta il calore del lavaggio precedente e consuma meno, facendoci risparmiare sulla bolletta!

Ecco, dunque, gli errori che quasi tutti commettono quando fanno il bucato e che danneggiano i vestiti. Ora che li conosciamo, cerchiamo di porre attenzione e di non commetterli più!

