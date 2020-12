Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Regalarsi un acquario casalingo è un’idea magnifica. Molti sono i motivi per avere un acquario e averne cura. L’effetto rilassante dell’acqua, del movimento dei pesci, ma anche la bellezza decorativa che l’acquario dona alla casa sono tutte ragioni valide. Appena istallato e riempito di pesci si sarà immediatamente soddisfatti.

Eppure, ci sono delle informazioni che bisogna necessariamente conoscere prima di decidere di comprare un acquario. Le informazioni riguardano le creature che lo popolano, i pesci. Questi, specialmente se di acqua dolce, non richiedono particolari attenzioni e vivono in genere sereni.

Tuttavia, anche i pesci si possono ammalare. Questo potrebbe creare dei disguidi a tutto l’acquario, specialmente in caso di morte. Ecco perché i pesci dell’acquario di casa muoiono e perché bisogna agire immediatamente.

I motivi più comuni della morte di un pesciolino

La questione più interessante da valutare quando un pesce muore è il motivo. Spesso si cercano le cure per un pesce che mostra evidenti segni di malessere. Però, se non si riesce a risalire alla causa della malattia o della morte, il problema potrebbe coinvolgere gli altri abitanti dell’acquario. Questa regola vale sia per acquari di acqua dolce, che acquari tropicali che marini.

È possibile che la morte o la malattia di un pesce possa verificarsi in seguito all’acquisto di un nuovo esemplare. A volte si comprano pesci già malaticci, vissuti in cattive condizioni. Con lo stress del cambiamento di acquario le difese immunitarie si abbassano.

Se si introduce un pesce debilitato in un acquario già popolato, si può rischiare grosso. Infatti, il pesce può contagiare gli altri abitanti e infestare l’acquario. Questo accade specialmente se la vasca è sovrappopolata e le specie presenti sono male abbinate.

Per questa ragione sarebbe ragionevole applicare una sorta di quarantena dei pesci appena comprati. Basta una piccola vasca riempita con l’acqua dell’acquario principale. Così si evita che il nuovo pesce arrechi malattie a sé stesso e agli altri pesci.

Perché i pesci dell’acquario di casa muoiono e perché bisogna agire immediatamente

I pesci possono morire anche di vecchiaia, ovviamente. Ci sono specie che sopravvivono anche per 50 anni. Generalmente però, i pesci appena acquistati sono abbastanza giovani, poiché provengono dagli allevamenti.

Se l’acquario presenta improvvisamente una moria di pesci, questo dipenderà o (come detto prima) dall’acquisto di un nuovo pesce, o da condizioni ambientali scorrette.

Una vasca troppo piccola, con specie incompatibili mostrerà immediatamente segni di mal funzionamento. È bene scegliere un numero di pesci adatto alla dimensione della vasca. In più i pesci vanno scelti a seconda che vivano sul fondale, a metà vasca o nella zona vicina alla superficie. In questo modo non si rischieranno contagi o sovraffollamenti.

Se un pesce muore, bisognerà immediatamente rimuoverlo. Se lasciato può infestare gli altri con parassiti o la malattia che lo ha ucciso. È consigliabile fare un cambio di acqua del 20-30% e pulire la lana del filtro. Controllare in fine se gli altri pesci hanno dei sintomi. Questo prima di introdurre un eventuale medicinale.