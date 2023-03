Dove comprare i vestiti scontati del 50% del marchio Cavalli e trovare le migliori offerte. Qual è il patrimonio dello stilista?

Non si arrende uno dei più famosi stilisti italiani che conosce soddisfazioni nuove e bellissime nella vita privata e negli affari. Ecco dove comprare i vestiti scontati del 50% del marchio Cavalli con le occasioni migliori.

È diventato da poco papà per la sesta volta grazie all’amore che da 15 lo lega alla sua compagna, l’ex modella svedese Sandra Bergman. La coppia vive a Firenze nella torre medioevale a sud della città, la differenza di 44 anni non sembra essere importante. La prole dello stilista cresce e ci saranno tanti conti da fare per spartirsi l’eredità. Che ha una certa consistenza.

Cavalli è uno dei nomi più conosciuti della moda italiana. Le linee Cavalli Home e Just Cavalli fanno il giro del Mondo e sono racchiuse in un’unica società che lo stilista non controlla più. Del valore di 350 milioni di euro, il 90% delle quote sono state cedute nel 2015 al Fondo Clessidra. Il marchio Roberto Cavalli è stato fondato negli anni settanta e oggi sembra essere in buone mani, il manager Semerari è stato Ceo di Guerlain e Sephora Europa. Cavalli in passato si è impegnato anche nel campo immobiliare con la costruzione della Cavalli Tower a Dubai.

Dove comprare i vestiti scontati del 50% del marchio Cavalli e trovare le migliori offerte

A parte il patrimonio dello stilista Cavalli, a interessare è anche la varietà di abiti che le linee presentano e la diversità di prezzo. Possiamo trovare abiti da donna che vanno da 250 euro fino a 1350 euro e pantaloni da uomo che superano i 500 euro. Gli abiti da donna con scollo all’americana, gli abiti Other in poliestere, quelli con le arricciature laterali, superano tutti i 1000 euro.

I jeans a gamba dritta con effetto schiarito, i pantaloni sportivi e le stampe jaguar da uomo superano i 300 euro per arrivare fino a 600 euro. Questi pezzi sono invidiati e ricercati e non per tutte le tasche. L’aspetto positivo della produzione Cavalli è la capillare presenza negli outlet fisici e on line che permettono di comprare numerosi pezzi a costi decisamente più bassi.

Il patrimonio dello stilista e le offerte da non perdere

Se facciamo una ricerca approfondita su internet siamo in grado di scoprire numerose offerte allettanti. Su Yoox troviamo abiti corti Just Cavalli a 107 euro invece che 380 euro con sconti che superano il 50%. Anche gli abiti lunghi sullo stesso sito li troviamo scontati in maniera incredibile. Dai prezzi di negozio di 700 euro sono in vendita a 192 euro. Alcuni modelli sono andati esauriti in fretta ma molti altri sono ancora disponibili e bisogna essere pronti all’investimento.

Sul sito Dreezy troviamo i piumini che invece di 333 euro costano 173 euro con tante taglie ancora disponibili. In negozio questi pezzi sarebbero costati 546 euro quindi ci troviamo ben oltre il 50% di sconto. Anche i profumi costano molto meno negli outlet che propongono il marchio Cavalli. Cavalli Florence costa 38 euro invece di 107, Paradiso costa 33 euro invece che 110, mentre Nero Assoluto costa 34 euro invece che 110. Cavalli è un marchio vincente e desiderato ma non irraggiungibile. La qualità è sempre garantita.