Una moda che negli ultimi 20 anni si è imposta è sicuramente quella dei tatuaggi. Inizialmente questa forma di arte era circoscritta solo in determinati ambienti, mentre ora è diffusa tra tutti gli strati sociali. Oggi vedremo quando è meglio evitare di realizzare un tatuaggio e perché dovremmo fare un tatuaggio in inverno.

Una scelta irreversibile

In certi casi il tatuaggio ha un valore esclusivamente estetico, in altri è carico di un significato profondo per la persona che lo indossa. Seguire le mode non è una buona idea. Le mode passano ma i tatuaggi restano.

Quale che sia la motivazione che spinge a realizzare un tatuaggio, prima di fare un tatuaggio occorre essere preparati. Innanzitutto, occorre essere ben decisi e convinti del disegno che andremo a fare. Poi occorre scegliere uno studio a norma che segua gli standard igienici. Si tratta di una scelta irreversibile, quindi da pensare bene: tornare indietro sarà molto difficile.

Prese in considerazione queste componenti possiamo ora vedere in quale periodo dell’anno è meglio fare un tatuaggio.

Perché dovremmo fare un tatuaggio in inverno

Il tatuaggio rappresenta un trauma per la nostra pelle e il nostro corpo. Questo trauma ha bisogno di un periodo di guarigione che può essere più o meno lungo e più o meno complesso.

In media il periodo di guarigione è di tre settimane. Durante queste settimane si devono seguire determinate precauzioni. Durante questo periodo non si possono fare bagno in piscina o in mare, per il cloro e il sale che potrebbero causare infezioni. Bisogna assolutamente evitare l’esposizione ai raggi solari e a fonti di calore intenso. Il tatuaggio va tenuto coperto e idratato con una crema.

Una volta finito il periodo di guarigione occorre sempre evitare che il tattoo prenda il sole diretto e va sempre coperto da abbondanti strati di crema solare.

Fatte queste premesse possiamo capire perché l’estate è il peggior periodo in cui fare un tatuaggio. Il periodo migliore è quando non fa caldo e il sole non è troppo intenso. Infatti per evitare rischi dovremo fare un tatuaggio in inverno.