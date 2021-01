Tra gusto, sapore e salute, ecco 3 idee in cucina per abbinare il buon pesce alle vitamine degli agrumi. Dal tonno marinato all’arancia ai filetti di salmone con la salsa al mandarino. E passando per l’orata al pompelmo.

In questo modo il secondo piatto a base di pesce, servito a tavola, sarà sempre ricco di nutrienti. E di sostanze preziose per l’organismo come gli omega 3 e gli antiossidanti.

Tonno marinato all’arancia. Ricetta semplice che prevede, per mezz’ora, la marinatura dei tranci di tonno, da cuocere poi in padella, con il succo d’arancia, la salsa di soia, l’aglio tritato e il pepe nero. Le fette di tonno rosolate in padella andranno poi servite a tavola, in ogni piatto di portata, con una spruzzata generosa del liquido di marinatura. Al posto della farina e del pangrattato, inoltre, i tranci di tonno marinato si possono panare anche con i semi di papavero.

Filetti di salmone con salsa al mandarino. Si tratta di un secondo piatto a base di pesce veloce e raffinato. Dopo aver cotto al forno i tranci di salmone, infatti, basterà guarnire ogni piatto di portata con la salsa agli agrumi. Realizzata con succo di mandarini, olio extravergine di oliva, succo di limone e un pizzico di pepe.

Orata al pompelmo. Si dispongono le orate pulite su una teglia per quindici minuti di cottura, su forno statico, preriscaldato a 180 gradi. Ma solo dopo aver condito il pesce con il succo, con la scorza grattugiata e con la polpa di pompelmo rosa rigorosamente biologico. Al sugo agrumato, con aggiunta di un pizzico di sale, per rafforzare gli aromi, si possono associare pure i pistacchi tritati. Nonché la menta e l’aglio ben sminuzzato. E in conclusione un filo di olio extravergine di oliva prima di mettere in forno.