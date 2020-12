Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ascoltare musica fa bene non solo alle persone ma anche ai vegetali? Se le piante del soggiorno avvizziscono senza motivo, la ragione potrebbe risiedere negli ascolti di Spotify.

Secondo il giardiniere britannico Chris Beardshaw, il motivo per cui il ficus sembra un po’ depresso, è che non ascolta la musica giusta. Secondo un’intervista rilasciata alla BBC, la medicina migliore per ravvivare i vegetali domestici è esporli a una massiccia dose di Black Sabbath quotidiana.

È risaputo che le piante sono sensibili alle vibrazioni. I benefici del metal, però, sono stati riscontrati mettendo a confronto delle serre, dentro le quali erano riprodotti in filodiffusione diversi artisti.

Per i metallari col pollice verde che leggono questo articolo, ci sono ottime notizie, con buona pace dei vicini (cui si potrebbe regalare un disco).

A quanto pare, i ritmi proto-doom dei quattro di Birmingham stimolerebbero la produzione di fiori e temprerebbero la resistenza alle malattie. L’esperimento è stato condotto su tre serre “musicali” e una di controllo, dentro la quale regnava il silenzio. Per attuarlo, Beardshaw ha scelto tre generi musicali differenti (musica classica, rock’n’roll, heavy metal).

Parrebbe che le Alstroemerie preferiscano i riff di Tony Iommi, producendo fiori più grandi di quelli delle altre serre.

S’è capito che piace alle piante, ma perché ascoltare i Black Sabbath fa bene anche alle persone? Il motivo è semplice. Secondo Leah Sharman, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia della University of Queensland a Brisbane, Australia, ascoltare brani dai ritmi aggressivi gioverebbe allo stato d’animo.

Uno studio compiuto su un campione di giovani adulti ha rilevato l’effetto calmante del Metal su coloro che manifestavano stati di irritabilità e malessere psicologico. Quale scusa migliore per sfogarsi in salotto, con un bel vinile dei Black Sabbath o con un concerto in streaming?

Ovviamente, per il bene delle begonie.