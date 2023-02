Per viaggi low cost ecco tutte le offerte per risparmiare fino al 75% sul biglietto del treno

Sarebbe bello viaggiare più spesso, se non fosse che spesso i soldi scarseggiano. In realtà sapendo come muoversi ci si potrebbe organizzare per spendere poco, tutto sta nel beccare le offerte più interessanti per il tragitto. Muovendoci in treno possiamo ottenere tanti ghiotti sconti sui costi, in gruppo e da soli. Ci converrà dunque segnare tutte queste offerte.

Muoversi in treno consente di ammirare il panorama lungo il tragitto. In più, grazie all’alta velocità, il tempo per raggiungere la stazione di arrivo si riduce di gran lunga. Dunque, è il mezzo ideale per attraversare in lungo e in largo la nostra penisola, tanto più considerando che potremmo acquistare dei biglietti davvero a buon prezzo. Diverse, infatti, le offerte valide al momento e da tenere presenti quando andremo a comprare i biglietti sul sito o sull’app di Italo e Trenitalia.

Per viaggi low cost ecco tutte le offerte per risparmiare che non puoi perderti

Prima di tutto converrà avere l’abitudine di spulciare siti e applicazioni di ambedue le aziende ferroviarie per trovare occasioni convenienti o modi per partire gratis. Al momento su Italo potremmo essere fortunati e trovare biglietti dell’offerta eXtra Magic. Questa prevede un risparmio fino al 75% su un biglietto della tariffa Flex. Interessante anche quella eXtra che offre biglietti a prezzi minimi. Per usufruirne si dovrà ricercare la tratta online nella data prefissata e sfogliare le tabelle delle varie tariffe, da lì selezionare l’offerta se disponibile. Infatti sono offerte variabili e a posti limitati da cogliere al volo.

Vi sono poi altre interessanti possibilità. Con Italo Famiglia i bambini fino a 14 anni non pagano e gli adulti risparmiano dal 20% al 50% del biglietto Flex. È applicabile all’acquisto per un gruppo di minimo 2 persone e di massimo 4. Mentre su Trenitalia con Famiglia, valida per gruppi da 2 a 5 persone, si potrà usufruire di sconti del 20% per viaggiare sugli intercity notte, vagone letti e cuccette. Mentre i viaggiatori con età inferiore ai 15 anni risparmiano il 50% o il 30%. Inoltre Trenitalia offre anche Bimbi gratis: al di sotto dei 15 anni si viaggia gratis e gli adulti con una riduzione del 40%.

Altri sconti per gruppi e non

Chi ha tra i 14 e i 29 anni può avere uno sconto dal 40% al 75% invece con Italo Giovani. Su Trenitalia con Young Under 30 i ragazzi possessori di Carta Freccia possono risparmiare fino al 70%. Italo Senior offre invece biglietti inferiori del 40% e 60% a coloro che hanno più di 60 anni. Se in Gruppo Senior da 3 a 10 passeggeri si arriva fino al 70%.

Su Trenitalia i possessori di Carta Freccia che hanno già compiuto 60 anni potranno viaggiare con l’offerta Senior con sconti fino al 50%. Speciale Senior Insieme è per gruppi da 3 a 5 con sconti dal 30% al 70%.

Per i viaggi con gli amici abbiamo ulteriori opzioni. Insieme di Trenitalia per gruppi da 3 a 5 persone con riduzione fino al 60%. Oppure Italo Friends per gruppi da 2 a 10 persone con sconti dal 45% al 70%. Per le coppie poi Trenitalia ha Me and You, con risparmi fino al 50%.Per viaggi low cost ecco tutte le offerte per risparmiare tanti soldi e destinarli ad altre spese.