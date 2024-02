Per stupire il partner a San Valentino ecco 5 idee se ancora non hai pensato a nulla-Foto da pixabay.com

Se sei alla ricerca di un regalo originale per San Valentino, ecco 5 idee per lei e 5 idee per lui. Dieci regali che potrebbero stupirlo e perfetti per un regalo dell’ultimo minuto.

San Valentino è la festa degli innamorati, ma anche un’occasione per dimostrare al tuo partner quanto lo apprezzi e lo conosci. Se sei alla ricerca di un regalo originale, che esprima i tuoi sentimenti e rispecchi i suoi gusti, sei nel posto giusto. In questo articolo ti proponiamo 10 idee di regalo per San Valentino, 5 per lui e 5 per lei, che sicuramente sorprenderanno l’amore della tua vita.

Per stupire il partner a San Valentino ecco 5 idee per lui

Se il tuo partner ama l’avventura e le emozioni forti, puoi regalargli un’esperienza adrenalinica. Potresti regalare un salto in paracadute, un volo in mongolfiera, una corsa in Ferrari o una lezione di surf. Così potrete condividere un momento indimenticabile e divertente. Se, invece, lui è un appassionato di cinema e serie TV, puoi regalargli un abbonamento a una piattaforma streaming, come Netflix, Amazon Prime, Disney+. Così potrete godervi insieme i vostri film e le vostre serie preferite, magari accompagnati da una buona bottiglia di vino e del popcorn.

Se il tuo partner ha la barba e ci tiene a curarla, puoi regalargli un kit per la barba, che contenga prodotti di qualità. Così potrà avere una barba morbida, profumata e ben rifinita. Se è un tipo tecnologico puoi regalare un orologio smart per monitorare attività fisiche, battito cardiaco, calorie bruciate e il suo sonno. Oppure puoi optare per un libro personalizzato che racconti la vostra storia d’amore, con le vostre foto, i vostri ricordi. Così potrà rivivere i momenti più belli della vostra relazione, ogni volta che vorrà.

Cosa regalare a lei per San Valentino

Un mazzo di fiori è un regalo che va regalato a tutte le compagne. Meglio non presentarsi senza fiori il 14 febbraio, pena la delusione profonda. Insieme ai fiori si può regalare un gioiello personalizzato che contenga un elemento che la identifichi, come una lettera, una pietra, un simbolo o una foto. Oppure un cofanetto regalo, se il tuo partner è una persona curiosa e desiderosa di scoprire nuove cose. Puoi scegliere tra un cofanetto benessere, oppure per un cofanetto viaggio o qualcos’altro.

Se lei è amante dei profumi, puoi regalare una fragranza personalizzata, che sia in grado di esprimere la sua personalità e il suo stile. Puoi creare il profumo da zero, scegliendo le note olfattive che più ti piacciono, o partire da una fragranza esistente e modificarla a tuo piacimento. Inoltre, puoi personalizzare anche la bottiglia, con il suo nome, una foto o un messaggio. Infine, per stupire il partner per puoi regalare un corso online, di lingue, di fotografia, di cucina, di yoga, di musica. Oppure un corso di qualcosa a cui si è appassionata o si sta appassionando.