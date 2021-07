Quando acquistiamo o ci viene regalata un’orchidea è sempre bella fiorita. Tuttavia, anche se è una pianta capace di adattarsi bene senza richiedere eccessive cure, se trascurata, deperirà velocemente.

In un precedente articolo si era trattato degli errori principali che possono uccidere rapidamente un’orchidea (consultare qui).

A volte, la nostra orchidea appare malata o moribonda, oggi si spiegherà al Lettore cosa fare quando la pianta sembra quasi morta.

È necessario sottolineare che a volte è possibile salvarla mentre altre volte sarà necessario lasciarla al suo destino.

Per salvare un’orchidea che sembra morta basta questa spezia che tutti abbiamo in cucina

La causa principale della morte delle orchidee è l’eccesso di acqua. Le radici dell’orchidea sono aeree, per questo motivo se eccessivamente bagnate marciranno rapidamente.

Infatti, gli esperti consigliano di aspettare che le radici asciughino tra un’annaffiatura e l’altra per evitare il marciume.

Quando si annaffia, poi, sarà necessario farlo in maniera abbondante.

Nel caso in cui le radici marciscano sarà difficile recuperare la pianta, si riconoscerà il problema dalle foglie molli e cadenti.

Gli esperti affermano che sarà necessario pulire e disinfettare le radici utilizzando un fungicida. Per creare un buon disinfettante casalingo utilizzare un alimento presente in cucina, la polvere di cannella.

Utilizzare la cannella con molta cautela dal momento che è fitotossica e in dosi eccessive può creare problemi all’orchidea.

Una spolverata di cannella sulle radici lasciate all’aria per un paio di giorni prima di rinvasare la pianta.

Ecco, quindi, perché per salvare un’orchidea che sembra morta basta questa spezia che tutti abbiamo in cucina.

Attenzione

Quando le piante sono in condizioni gravi, però, l’unico consiglio che si può dare è quello di gettarle via. Infatti, se tenute vicino ad altre orchidee potrebbero essere fonte di contagio per le altre piante, meglio isolarle.

È bene sapere che concentrarsi eccessivamente su una pianta spacciata potrebbe danneggiare quelle sane.

Inoltre, spesso le persone bagnano le orchidee per immersione utilizzando per tutte la stessa acqua.

Il problema sorge quando una delle orchidee, apparentemente sana, è invece malata. Utilizzando la stessa acqua trasmetterà il problema anche alle altre piante.

Per questo motivo sarebbe preferibile immergere singolarmente le orchidee cambiando l’acqua da una irrigazione all’altra.