Quando i piedi e le mani sono freddi, si ha la sensazione di avere tutto il corpo ghiacciato. Questa sensazione può nascere a causa di diversi motivi, come scarsa attività fisica, stress, problemi ormonali o circolatori. Altre volte, invece, può essere una delle conseguenze del vizio del fumo.

In questo periodo dell’anno, però, può capitare di avvertire più spesso questo problema, a causa delle basse temperature. Quando ciò succede, si ha la sensazione che neanche coprirsi con indumenti pesanti possa essere d’aiuto.

Per risolvere il problema, però, esiste un metodo del tutto naturale, capace di rendere le nostre mani e i nostri piedi caldi, morbidi e protetti dal freddo a lungo. Spenderemo pochissimi soldi e lo prepareremo direttamente a casa. Ecco di cosa si tratta.

Per riscaldare mani e piedi congelati basta questo stupefacente ed economico metodo fai da te veloce e funzionale

Pochi conoscono l’effetto benefico e vantaggioso della termoterapia. Si tratta di un antico rimedio che consiste nel trattamento di un problema fisico o di una lesione attraverso l’utilizzo del calore.

È risaputo, infatti, che il calore ha grandi capacità curative, allevierebbe i dolori e scioglierebbe alcuni blocchi causati anche dal freddo.

In questo caso, però, per poter sfruttare al meglio il potere del calore, dovremmo utilizzare i cuscini caldi con noccioli di ciliegio. Si tratta di cuscini di cotone o lino, che possono avere diverse forme, riempiti con veri e propri noccioli di ciliegio.

Ecco quali sarebbero i benefici di questi cuscini

Appoggiare questo cuscino sulla parte fredda, o dolorante, funzionerebbe come una coccola benefica e curativa. Il calore proveniente dal cuscino, infatti, riuscirebbe a penetrare nella pelle, favorendo così un sollievo e un rilassamento della parte tesa o fredda.

Utilizzare un materiale così economico e diffuso come i noccioli di ciliegio è un grande vantaggio, per un motivo fondamentale. Questi noccioli, infatti, riescono a immagazzinare molto calore, e a rilasciarlo gradualmente.

Per questo motivo, quindi, basterà appoggiare un cuscino di noccioli di ciliegio sulle mani o sui piedi e aspettare che il calore si diffonda nella nostra pelle. In pochi minuti il nostro corpo ci ringrazierà, grazie all’arrivo del calore, confortevole e rilassante. Ecco perché per riscaldare mani e piedi congelati basta questo stupefacente ed economico metodo fai da te veloce e funzionale.

Ecco come scaldare il cuscino

Il metodo più sicuro per riscaldare il cuscino è semplicemente quello di appoggiarlo su un calorifero per qualche minuto, finché non raggiungerà la temperatura che desideriamo.

Alcune persone suggeriscono di scaldare il cuscino anche inserendolo nel forno a microonde a 400 watt per circa 2 minuti. Con quest’ultimo metodo, però, dovremmo stare particolarmente attenti a controllare il cuscino, per evitare che questo si annerisca.

In alternativa, per avere mani calde anche in inverno in 1 minuto basta questo esercizio semplicissimo e divertente.