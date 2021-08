Quando guardiamo le statistiche ufficiali che riguardano i dati dei tumori in Italia, si evidenziano immediatamente due aspetti. Il primo è che nella maggior parte dei casi i tumori sono purtroppo in aumento. Ma il secondo per fortuna riguarda una maggiore guaribilità rispetto a qualche anno fa dei pazienti colpiti. Questo grazie all’incredibile e infinito impegno con il quale i nostri ricercatori svettano nel mondo facendoci davvero onore. Assolutamente asintomatico all’inizio questo tumore in Italia cresce ogni anno e colpisce sempre più donne. Vediamolo in questo articolo della nostra Redazione facendo attenzione alla sua particolarità.

Molto spesso scoperto per caso

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È inutile nascondere che il fumo sia ufficialmente riconosciuto come una delle cause maggiori dell’insorgere del tumore ai polmoni. Molto spesso ci si accorge dell’arrivo di questo tumore per la presenza continua di tosse e raucedine. Cosa però abbastanza comune in chi ha spesso la sigaretta in bocca. Ma attenzione che anche smog e inquinamento, così come l’esposizione a sostanze tossiche in determinati ambienti di lavoro possono essere letali. E, proprio in chi non fuma, la diagnosi di un tumore al polmone viene scoperta casualmente.

Assolutamente asintomatico all’inizio questo tumore in Italia cresce ogni anno

Secondo AIRC, il tumore ai polmoni, che non si manifesta quindi inizialmente da solo, si diffonde talmente velocemente negli organi vicini da essere scoperto proprio in questi frangenti. Un mal di testa, dei dolori continui alle ossa, sensi di vertigine e dolori generici potrebbero anche segnalare la metastasi del tumore partito dai polmoni. Sicuramente una delle migliori azioni preventive è proprio quella di smettere di fumare e non esporsi al fumo passivo. Altrettanto importante è ricordare ancora una volta quanto sia fondamentale un’alimentazione ricca di frutta, verdura, fibre e vitamine. I polmoni si mantengono infatti sani anche a tavola.

Quali sono comunque i sintomi principali di un tumore ai polmoni

Ricordiamo comunque i sintomi principali di un classico tumore ai polmoni, che in fase avanzata, si manifesta con:

tosse e raucedine;

dolori al petto e respiro affannoso;

stanchezza;

perdita di peso e inappetenza.

Approfondimento

La medicina svela finalmente le 2 cause principali che favoriscono la nascita di un tumore