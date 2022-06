Per ridurre gli sprechi alimentare e risparmiare fino a 5.108 euro l’anno basta organizzare il frigorifero così

L’Italia è tra i Paesi europei che sprecano più cibo. Spreco che si traduce in un costo aggiuntivo per ogni famiglia di 5.108 euro in media. A rivelarlo una ricerca europea sullo spreco alimentare condotta per Samsung nel 2020. Coinvolti 20.000 soggetti di 11 Paesi europei. Lo studio ha fatto emergere che, senza rendersene conto i consumatori buttano via il 59% del cibo acquistato senza consumarlo. E questo spreco si traduce in 5.108 euro buttati nel cestino da ogni famiglia.

Gli alimenti che più spesso subiscono questa fine sono, in maggioranza, frutta, piatti pronti, verdura fresca e salse. Nella maggior parte dei casi lo spreco è dovuto ad errori di conservazione del cibo. Ma in alcuni casi anche alla cattiva organizzazione del frigorifero. Contenitori piccoli, infatti, finiscono spesso in luoghi poco visibili e vengono dimenticati. E gettati via quando vengono ritrovati settimane dopo. È la triste fine che fanno nel nostro frigo salse come ketchup o maionese. Per ridurre gli sprechi alimentari e risparmiare però, basta un pò di organizzazione. Che ci potrebbe far risparmiare fino a 5.108 euro l’anno.

La cattiva organizzazione si paga a caro prezzo

Il frigorifero, in ogni casa, è la riserva di alimenti della famiglia. E tenerlo in ordine e ben organizzato fa evitare sprechi e, di conseguenza, permette di risparmiare grosse somme di denaro. La cosa fondamentale è che i cibi conservati non superino la data di scadenza. In caso contrario, infatti, andrebbero inevitabilmente gettati via. Bisogna fare, in modo, quindi, di organizzare i consumi dei prodotti in base alla loro scadenza.

Un’ottima scelta nell’organizzazione del frigo è quella di posizionare in modo più visibile gli alimenti con la scadenza più vicina. Se acquistiamo degli yogurt ma in frigo ce ne sono di più vecchi è meglio posizionare i nuovi davanti ai vecchi. In questo modo saranno consumati prima e non rischieranno di arrivare a scadenza. Ma il consiglio è quello, soprattutto in estate, di non eccedere nell’acquisto di prodotti freschi. Il caldo, infatti, non aiuta certamente nella conservazione degli alimenti.

Per ridurre gli sprechi alimentare e risparmiare fino a 5.108 euro l’anno basta organizzare il frigorifero così

Un trucco geniale, però, è quello dei cestini “mangia prima”. Se si posizionano nel frigoriferi degli appositi cestini, infatti, si potranno utilizzare per conservare i cibi prossimi alla scadenza. Sapendo che quei prodotti stanno per scadere, infatti, si tenderà ad utilizzarli prima degli altri.

Lo stesso trucchetto può essere messo in pratica anche per la frutta. Posizioniamo nel cestino la frutta più matura per fare in modo che sia mangiata a breve. E se vediamo che continua ad avanzare si potrebbero organizzare frullati per smaltirla velocemente. O potrebbe essere utilizzata per dolci o macedonie.

