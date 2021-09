Per raccolti abbondanti in inverno gli spinaci vanno coltivati vicino a questi ortaggi

Uno degli ortaggi che non può mancare nel periodo invernale nell’orto in piena terra, ma anche sul balcone, sono gli spinaci.

Gli spinaci, infatti possono essere coltivati in autunno per ottenere raccolti abbondanti in inverno.

La prima cosa che viene in mente parlando di spinaci è, sicuramente il buon vecchio Popeye. Proprio lui che grazie alla sua latta di spinaci riusciva a sconfiggere nemici ben più grossi. Una verdura ottima per fare il pieno di minerali e vitamine.

Come ortaggio gli spinaci sono molto resistenti a parassiti e avversità oltre che di facile coltivazione.

Chi ha poco spazio potrà optare per la coltivazione in vaso, i raccolti saranno comunque abbondanti.

Il ciclo produttivo degli spinaci è molto breve e resistono bene anche a climi freddi, se scelti della giusta varietà.

Tra le varietà invernali potranno essere scelte la Riccio di Asti o bloomsdale mentre per l’autunno/inverno la Riccio di Castelnuovo o la Virofly. Sempre nello stesso periodo potranno essere coltivate cipolle e piselli meteor.

Cura

Si tratta di un ortaggio che tollera molto bene il freddo, resiste fino a -7 gradi. Per questo motivo è perfetto quando non possono essere coltivate altre verdure. Per la coltivazione in vaso si consiglia di scegliere un contenitore di plastica di dimensioni 40x40x40 inserendo della ghiaia sul fondo per favorire il drenaggio.

Seminare una sola fila di semi centrali mescolati a sabbia e sistemare il vaso in posizione luminosa ma non in pieno sole. Nei periodi soleggiati di primavera e autunno si consiglia di ombreggiare leggermente i vasi.

Il periodo di semina va da fine agosto ai primi giorni di ottobre se si vuole una produzione autunnale. In caso contrario tra ottobre e novembre gli spinaci ci regaleranno raccolti invernali molto abbondanti.

Il substrato dovrà essere mantenuto umido e irrigato regolarmente. Infatti nel caso in cui ci si dimenticasse di bagnare le piante lo spinacio andrà a seme. Questo ne renderà impossibile il consumo. Attenzione, però, a non inumidire le foglie per evitare la proliferazione di funghi e malattie.

Per raccolti abbondanti in inverno gli spinaci vanno coltivati vicino a questi ortaggi

La varietà invernale di spinaci potrà essere coltivata una volta esaurite le colture estive come i piselli o i fagioli.

Non sono tante le persone a farci caso ma gli spinaci cresceranno bene vicino alle carote, ai cavoli, ai porri e ai radicchi. Ecco, quindi, perché per raccolti abbondanti in inverno gli spinaci vanno coltivati vicino a questi ortaggi.