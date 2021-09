Il periodo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno potrebbe apparire triste per chi ama fare l’orto. Infatti, da un lato si è quasi conclusa la raccolta degli ortaggi e dei frutti estivi mentre dall’altra bisogna prepararsi all’inverno.

Non si tratta solamente del classico orto in piena terra bensì anche dell’orto in vaso da preparare sul balcone. Precedentemente si era trattato degli ortaggi da seminare in vaso e in orto tra agosto e settembre.

L’arrivo dell’autunno, infatti, è ottimo per seminare in vaso alcune varietà di ortaggi come le cipolle e i piselli meteor.

Cosa coltivare nell’orto in vaso a ottobre per riempire il balcone di ortaggi incredibili

I piselli meteor sono una varietà nana molto resistente tra le piante di piselli. Si tratta di piselli ottimi per essere coltivati in zone ventose. Nonostante questo, si tratta di una varietà che, rispetto alle altre, non richiede un supporto per crescere bene.

Pur essendo molto amati non si tratta dei piselli più dolci tra quelli coltivabili. Infatti, dovranno essere cucinati subito dopo la raccolta.

I piselli, a seconda di latitudine e varietà, potranno essere seminati tra febbraio e giugno o tra ottobre e novembre.

Questo ortaggio potrà essere coltivato in vaso utilizzando un terriccio ricco di sostanze organiche. Sul fondo del contenitore dovrà esser utilizzata della ghiaia che potrebbe favorire il drenaggio.

Sono ortaggi che non amano particolarmente le temperature alte ma prediligono il clima fresco.

I piselli, poi, potranno essere coltivati vicino a fagioli, lattuga, porro o spinaci. Importantissimo tenerli lontani dal cavolo.

Per una coltivazione ottimale di due fila di piselli si consiglia di utilizzare contenitori di dimensioni 60x40x50. Per quanto riguarda i parassiti si tratta di piante resistenti in vaso. Attenzione, però a muffa grigia, afidi neri e ragnetto rosso.

Cipolla

Ci sono poi le cipolle, bulbose a ciclo biennale molto profumate. La cipolla in vaso cresce molto bene, sarà sufficiente utilizzare un terreno neutro e sabbioso. La sabbia sarà perfetta per rendere ben drenato il terriccio ed evitare ristagni di acqua.

La cipolla potrà essere seminata nel periodo che va tra ottobre e novembre nelle zone con clima mite.

Il contenitore da scegliere dovrà avere circa 24 centimetri di diametro per un paio di bulbi. Le cipolle potranno essere seminate vicino agli asparagi, alle carote, alle patate o ai pomodori.

Al contempo dovranno essere tenute lontane da fagioli e piselli e mai dopo il porro.

Per quanto riguarda malattie e parassiti saranno rare in vaso.

Molto raro l’attacco di alcuni insetti come la mosca della cipolla e la tignola del porro. Sarà molto più probabile l’attacco di peronospora o di ruggine. Si è, quindi, scoperto cosa coltivare nell’orto in vaso a ottobre per riempire il balcone di ortaggi incredibili.