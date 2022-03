Dopo la pandemia, sempre più persone vivono dei momenti di ansia e depressione. Questo, accompagnato a una vita quotidiana impegnata e ricca di stimoli, riesce facilmente a causare stress.

Come per la salute fisica, quando sentiamo che qualcosa non va dal punto di vista emotivo e mentale, la cosa migliore da fare sarebbe rivolgersi agli specialisti. In questo modo, potremmo riuscire a capire la natura del nostro malessere e come porvi rimedio.

A tutto questo si può affiancare una terapia, che da anni continua a trovare supporto nella ricerca. Grazie ad essa, tanti potrebbero poter migliorare le loro condizioni fisiche e mentali con i propri tempi e in modo totalmente gratuito. Non solo, ma nella maggior parte dei casi si tratta anche di una terapia alquanto piacevole, i cui effetti durano nel tempo.

Una terapia verde

Probabilmente tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato questa terapia senza saperlo. Lo facciamo ogni volta che camminiamo in un bosco o in un parco e che siamo a contatto con la natura. Questa terapia verde potrebbe sembrare poco credibile, ma la ricerca scientifica degli ultimi anni continua a confermarne la validità.

In base ai risultati ottenuti, si noterebbero dei miglioramenti fisici e mentali indipendentemente dalla persona. Quindi tutti, grandi e piccoli, potrebbero beneficiarne. Ecco perché sempre più medici prescrivono delle passeggiate nel verde. Allo stesso tempo, pare che questa terapia abbia più effetto quando siamo noi a decidere di provarla.

Per abbassare la pressione alta e ridurre ansia e stress basterebbe camminare in questo modo almeno una volta alla settimana

I benefici che si potrebbero riscontrare durante e dopo il contatto con la natura sono di diverso tipo. Ad esempio, pare che entrando a contatto con il verde durante l’infanzia, ci sia minor rischio di incorrere in disturbi psichici durante l’adolescenza e l’età adulta. Tutti noi però potremmo riuscire ad avvertire un calo significativo dei sentimenti negativi, come ansia e depressione. In più, potrebbe essere un aiuto prezioso quando abbiamo difficoltà a controllare l’ostilità o a concentrarci. Non solo, ma l’istituto di bioeconomia del CNR, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), hanno riscontrato anche chiari benefici fisici.

Passare del tempo nel verde, infatti, aiuterebbe a migliorare le difese immunitarie e diminuirebbe lo stress, facendo abbassare la pressione sanguigna. Questi effetti sarebbero più evidenti quando continuiamo a immergerci nella natura con costanza, anche se pare che questi durino anche per diversi giorni. Inoltre, non servirebbe solo per abbassare la pressione alta, ma anche per migliorare l’umore e per avere una maggiore probabilità di rimanere in salute.

Il CNR e il CAI consigliano di passare almeno 120 minuti nel verde alla settimana. Ma in cosa consiste effettivamente la terapia forestale e come possiamo provarla nella vita di tutti i giorni?

Alcune tecniche della terapia forestale

Questo campo ha ancora molti aspetti da approfondire con la ricerca. Pare infatti che si possano ottenere effetti diversi o migliori a seconda dell’ambiente naturale in cui ci immergiamo. Alcuni studi suggeriscono che potremmo notarli anche solo con l’aromaterapia a base di essenze naturali. Inoltre, per migliorare lo stato depressivo, sarebbe più efficace recarsi in un luogo piuttosto remoto e non solo in un parco cittadino. Tutto questo però deve essere ancora confermato da altri studi.

Comunque, una volta che troviamo il luogo adatto, abbiamo a disposizione diverse tecniche da provare che potrebbero aiutare durante la terapia forestale. La più semplice e intuitiva è una semplice passeggiata nel verde. Però, per trarne il massimo, dovremmo staccare il cellulare o lasciarlo a casa, perché l’obiettivo è concentrarsi su di noi e quello che abbiamo intorno.

Potremmo anche sederci o sdraiarci in contemplazione per arrivare anche allo yoga e alla meditazione. Come detto, non si tratta di una tecnica complicata, cerchiamo solo di concentrarci sui rumori, gli odori e le sensazioni.

Se lo desideriamo, esistono ormai in tutto il Mondo degli accompagnatori esperti nell’immersione in foresta, che possono guidarci nei primi passi alla scoperta di questa terapia naturale.

