Quando ci si trova a voler perdere peso inizia una nuova sfida. Che si tratti di pochi o di molti chili, il percorso da affrontare non è sempre facile. Soprattutto per dimagrire si comincia dalla testa, ovvero dai nostri pensieri, dalle nostre parole per finire alle nostre azioni.

Innanzitutto consideriamo il fatto che ogni corpo è diverso ed ha delle necessità differenti. Quindi sarà importante rivolgersi ad uno specialista in nutrizione per capire di cosa abbiamo veramente bisogno. Le diete non sono uno scherzo e non basta informarsi. Quello che funziona per altri potrebbe non funzionare per noi e a volte ci vuole del tempo a capire cosa veramente si addice al nostro fabbisogno corporeo.

Le diete salutari e le diete controproducenti

La promessa di perdere peso e grasso in poco tempo è valida per persone che hanno già un’alimentazione corretta ma che va solo equilibrata. Le diete troppo severe e d’urto a volte non funzionano e peggio, ci fanno riprendere tutti i chili presi in poco tempo. In più ci fanno perdere l’umore e l’energia vitale sufficienti alle attività di tutti i giorni.

Quello che serve in realtà è una disciplina costante e a lungo termine. Per perdere peso in modo ancora più efficace adottiamo queste sane abitudini. È importante avere una forte motivazione interna senza paragonarsi ad altri ed essere realistici sul vero obiettivo da raggiungere, che sia sano.

Non è vero che dobbiamo mangiare meno, ma dobbiamo mangiare meglio. Integrare tutte le sostanze nutritive, soprattutto proteine, frutta, verdura e fibre. Bere almeno 1,5 lt di acqua al giorno inoltre, aiuterà la nostra digestione ed eviterà spiacevoli disturbi e gonfiori intestinali.

Limitiamo zuccheri e prodotti industriali, limitiamo il consumo di alcool preferendo il vino rosso. Inoltre teniamo sempre con noi degli snack naturali e sani per evitare di avere un eccesso di fame e di fare abbuffate controproducenti.