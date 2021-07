Conoscendo gli effetti di alcune piante ed erbe sul nostro organismo, potremmo scoprire tantissime cose. Potremmo usare queste conoscenze a nostro favore. In particolar modo ora che ci troviamo in estate, infatti, sono in tanti ad essere alla ricerca di cibo salutare. Di alimenti che, per caratteristiche specifiche, riescono a donare sazietà senza appesantire, oltre che ad aiutare a superare le fatiche e della stagione calda.

Alimenti depurativi

A causa del forte caldo e degli alti tassi di umidità, in estate siamo più inclini a sperimentare disagio fisico. I sintomi legati a questo disagio possono essere diversi e con le alte temperature, appunto, non possono che aumentare. Proprio per questo motivo, un grande aiuto si rivela quello di mangiare e bere alimenti depurativi, in grado di drenare i liquidi e purificare l’organismo. A tal proposito, nel prossimo paragrafo ne andremo a rivelare uno.

Basta quest’erba super drenante per liberarci dai liquidi e depurare l’organismo

Se il tipo di alimentazione ha effetti sul nostro fisico in ogni stagione, in questo periodo lo ha ancora di più. Si rivela fondamentale, infatti, inserire nella dieta specifici ingredienti che hanno il potere di aiutare il corpo a liberarsi dai fattori che non gli permettono di affrontare il caldo. A questo proposito, scopriamo come basta quest’erba super drenante per liberarci dai liquidi e depurare l’organismo. Ci riferiamo al sensazionale equiseto.

Non tutti lo sanno, ma come si può vedere anche qui, l’equiseto è una pianta erbacea in grado di drenare i liquidi corporei. Non solo, liberando i liquidi, infatti, contribuisce anche a depurare l’organismo e a mantenere un sano funzionamento delle vie urinarie. Oltre a presentare delle capacità accrescitive sul tessuto osseo. L’equiseto, infatti, ha un ruolo nel rafforzamento delle ossa, oltre che nell’incremento della struttura di capelli e unghie. Reperibile in erboristeria e ovviamente nei negozi online, è possibile assumerlo tramite un normalissimo infuso.