Se vogliamo che la nostra abitazione sia sempre vivace e offra un buon colpo d’occhio non possiamo prescindere dal metter in mostra fiori coloratissimi. Alcuni sono più adatti a vasi e aiuole, altri si prestano a incorniciare pareti e impalcature. La pianta che presenteremo qui è immancabile per decorare l’esterno della casa ed è in grado di metter allegria non appena la si guarda. La sua fioritura accesa e splendente garantirà quel tocco di classe che non può mancare in un giardino che si rispetti. È perfetta per l’estate ma in condizioni adeguate può regalare soddisfazioni anche nei mesi più freddi. Vediamo dunque di quale pianta stiamo parlando e come curarla al meglio.

Per muri e pergolati da invidia dei vicini ecco la pianta rampicante dal rosso abbagliante

Una volta piantata non potremo più fare a meno della Berberidopsis corallina. Per muri e pergolati da invidia dei vicini ecco la pianta rampicante dal rosso abbagliante che ci affascinerà. La ragione per cui abbiamo scelto di metterla così in risalto è più di una. Tutto parte dalle sue meravigliose infiorescenze, di cui possiamo godere da luglio fino a settembre inoltrato. Una volta sbocciati, i suoi fiori penduli si accendono di un rosso intenso. Come ciliegina sulla torta vengono valorizzati da piccole bacche rotonde che vanno dal rosa al violaceo.

La Berberidopsis è una pianta che non necessita di cure costanti, ma bisogna adottare alcuni accorgimenti per evitare che appassisca e muoia. Sebbene preferisca le temperature calde tipiche del periodo estivo, si consiglia di esporla in una zona a mezz’ombra. Cerchiamo soprattutto di mantenerla al riparo dal vento forte. Nei mesi più freddi è invece necessario prestare maggiore attenzione. Potrebbe benissimo adeguarsi alle temperature fredde, a patto che non scendano di molto sotto lo zero.

La Berberidopsis non necessita di innaffiature costanti. Nello specifico, dall’autunno fino alla primavera dovrebbe bastare l’acqua piovana. Discorso a parte per l’estate, dove l’apporto di liquidi deve essere costante ma controllato. Meglio evitare i ristagni idrici ed attendere che il terreno sia asciutto prima di innaffiare di nuovo. Per quel che riguarda il fertilizzante, propendiamo per lo stallatico o al massimo un concime a granuli, da versare nel terreno in autunno o inverno.

Ricordiamo che la Berberidopsis corallina è una pianta rampicante, per cui assicuriamoci che vi sia sempre un sostegno sul quale possa crescere e svilupparsi in tranquillità. Infine, per ottenere un maggiore effetto visivo, consigliamo di potare regolarmente i rami durante la stagione fredda.