In inverno diverse piante rischiano seri danni o persino di morire a causa delle temperature. Infatti, il freddo e le condizioni climatiche avverse non aiutano le piante a essere sane e rigogliose. Ecco perché spesso si dovrebbero spostare le piante al riparo, in casa o al coperto, per prevenire eventuali danni.

Eppure, non sempre è possibile spostare le piante in casa, infatti le piante che non sono in vaso non si possono spostare. Ecco perché quest’oggetto è così importante per salvare le piante dal freddo in pieno inverno.

Per mettere in salvo le piante d’inverno basta questo semplice oggetto che molti stanno usando

Il tessuto non tessuto (TNT) è la soluzione per poter proteggere le piante dal freddo quando arriva l’inverno. Conosciuto come tessuto antigelo, si tratta di un tessuto che si ottiene dal polipropilene in laboratorio. Il TNT è molto semplice da usare e spesso si usa in agricoltura per proteggere le piante, ma anche nell’orto o in giardino. Infatti, questo tessuto protegge le piante da intemperie e freddo, permettendo loro di superare la stagione invernale.

Questo prodotto è flessibile e di conseguenza semplice da usare; in più, può proteggere anche dai raggi solari troppo intensi agendo da filtro.

Generalmente, per utilizzare il TNT lo si deve mettere sulle piante interessate e così facendo questo le proteggerà, facendo però passare la luce necessaria per le piante. Il TNT è particolarmente apprezzato da chi possiede limoni, agrumi e aranci in giardino, che solitamente non amano il freddo. In effetti, questo tessuto riesce a trattenere il calore e perciò favorisce la crescita delle piante. Vediamo quindi i principali punti forti del TNT.

Vantaggi del tessuto non tessuto

Come abbiamo visto, per mettere in salvo le piante d’inverno basta questo semplice oggetto che molti stanno usando. Oltre a proteggere dal freddo, dalle intemperie e anche dai raggi UV, il TNT è capace di tenere lontani gli insetti dannosi. Infatti, gli insetti non riescono a passare con facilità il TNT e per questo il tessuto non tessuto è ottimo per prevenire danni da insetti.

Impiegando il TNT si avranno piante forti e sane, con un raccolto o una fioritura splendidi. Attenzione, però, a ripulire regolarmente il tessuto non tessuto per evitare che la neve, gli insetti o altro si accumulino su di esso.

Per cui, per tutti coloro che vivono in ambienti con inverni rigidi, è un ottimo alleato per un giardino straordinario.

