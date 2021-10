Un vecchio modo di dire sostiene che la fortuna sia una ruota destinata a girare. Tradotto, di fortuna ce n’è per tutti, anche se non sempre nelle stesse dosi e negli stessi momenti. Infatti, per l’oroscopo sono questi i giorni super fortunati di novembre 2021 per questi segni zodiacali.

I primi quattro segni dello zodiaco

Per gli Ariete le date del 25 e 26 novembre saranno giornate importanti per quel che riguarda la sfera professionale. Più in generale, nelle prime 3 settimane del mese il cielo non riserva nulla di esaltante, né sul lavoro né sul benessere psico-fisico.

Più difficile, invece, la situazione astrale per gli amici Toro. Al netto di una brevissima parentesi intorno al 20, poi occorrerà lottare con molti pianeti in opposizione per gran parte del mese.

Una sola data da ricordare per i Gemelli: venerdì 5 novembre. Da quel giorno, infatti, Venere non sarà più in opposizione e il mondo apparirà meno buio e più colorato.

Pioggia di stelle e di giornate buone per il Cancro, malgrado il passaggio di Venere in opposizione dal 5 (dai Gemelli). Giornate fortunate: 4, 5, 24, 25 e 26 novembre.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Al contrario dei cancerini, a novembre si prevede una pioggia di giornate-no (4, 9, 10, 11, 17, 18) per gli amici del Leone. Sarà Giove, infatti, a far mancare il suo benevolo supporto. Solo negli ultimi giorni del mese la tensione si allenta, in vista di un grande dicembre.

Due date, invece, saranno da memorizzare per lo Scorpione: il 4 e il 22 novembre. Tutto ciò che ricadrà in quei giorni risulterà più fluido, facile, intrigante. Varrà quasi il contrario, invece, al di fuori di quel perimetro temporale.

Saranno delle giornate rosa quelle del 18 e 19, il 26 e il 30 novembre per gli amici Bilancia, in un mese tutto sommato tranquillo in ogni sfera dell’agire umano.

Se al lavoro le cose non andranno molto bene, in amore gli amici Scorpione si rifaranno con gli interessi. Da segnare, su questo fronte, le date tra sabato 6 e mercoledì 10: le stelle prevedono scintille!

Per i nativi Sagittario il cielo si presenta limpido negli ultimi 7-8 giorni del mese. Nessuna data clou da cerchiare sul calendario, ma in compenso alcuni pianeti si riveleranno ottimi alleati.

Pioggia di date fortunate, invece, per gli amici Capricorno, specialmente nei primi 9 giorni del mese e intorno al 20 novembre. Fortuna, amore e lavoro saranno dalla vostra, per la serie: chiedete e sarete soddisfatti!

Cielo di novembre avaro di emozioni “speciali” per gli amici Acquario, che vivranno un mese privo di giornate di una certa importanza.

Infine ecco due gruppi di date per i nativi Pesci: 12-13-14 novembre prima, 19 e 22 poi. Saranno l’amore e il lavoro, in particolare, a dare sprint, calore e colore nelle giornate chiave del mese.

A tutti i segni zodiacali, buon novembre 2021!

