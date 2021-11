Autunno periodo divino e di vino, di vendemmia e di profumo di mosto.

Ma anche protagonista di versi celeberrimi. È momento di raccolta di funghi e castagne, di cinghiale e fagiani e di cacciagione appunto.

L’autunno ache nelle immagini coloratissime dei paesaggi al tramonto e negli aromi della cucina.

Una zuppa ai 5 cereali, del vino novello, le caldarroste, il cinghiale alla cacciatora e una buona grappa di brunello riuniscono tutti i sapori e le atmosfere di questa stagione così particolare.

Ma con il dessert come la mettiamo?

Con la cosiddetta ciliegina sulla torta come ce la sbrighiamo?

Certo, esistono centinaia di ricette ottime e sfiziose per concludere questo pasto autunnale ma noi cerchiamo qualcosa che sia veramente attinente al momento.

Con questo dolce squisito unico e golosissimo festeggeremo l’autunno nel migliore dei modi

Dovremmo trovare una ricetta che contenga un sapore, un ricordo, un aroma frutto di questo periodo.

Fra tutti i prodotti della terra e della natura che l’autunno ci offre, ce n’è uno che ne è decisamente il principe: il vino.

Possiamo preparare un dolce squisito che contiene in sé un ingrediente che è un elemento fondamentale da cui proviene il vino: il mosto.

Allora, tiriamoci su le maniche, indossiamo un grembiule con un bel tralcio d’uva disegnato sopra e accingiamoci a preparare la ciambella al mosto.

Abbiamo scelto la ricetta della ciambella al mosto di Marino che risale al XVII secolo e che viene tuttora utilizzata.

Una stagione protagonista in cucina

Ingredienti

Farina forte (50% manitoba e 50% doppio zero) 1 kg.

Mosto d’uva 500 ml.

Zucchero un cucchiaino

Zucchero a velo 150 gr.

Olio extra vergine d’oliva 150 gr.

Uvetta 250 gr.

Sale un cucchiaino

Lievito di birra disidratato 10 gr. (oppure 35 gr. di quello fresco)

Preparazione

Sciogliamo il lievito in 40 ml. d’acqua tiepida e appena si formerà la schiuma aggiungiamo un cucchiaino di zucchero.

Versiamo il lievito sulla farina che avremo disposto a fontana.

Formiamo un impasto morbido e lasciamolo lievitare per 30 minuti.

A questo punto sciogliamo l’impasto nel mosto e poi aggiungiamo la farina rimasta.

Versiamo l’olio e lavoriamo l’impasto fin che non si presenta morbido e soffice.

Inseriamo l’uvetta ben asciutta, che precedentemente avremo lasciato a bagno per 10 minuti così da farla diventare morbida e gonfia.

Continuiamo ad amalgamare.

Lasciamo riposare il tutto per 30 minuti e poi riponiamolo in frigo per 8 ore in una busta di cellophane.

Togliamo l’impasto dal frigo e lasciamolo un paio d’ore a temperatura ambiente, sempre nella busta.

Formiamo quindi delle ciambelle di 20 cm. di circonferenza e lasciamole lievitare in un luogo caldo (30°C).

A questo punto cuociamole in forno a 200°C per 15 minuti.

Al termine della cottura spennelliamo le ciambelle con lo zucchero a velo sciolto in un po’ d’acqua fredda per creare una specie di glassa.

Mosto a porter

Se non abbiamo il mosto a disposizione possiamo farlo in casa.

Passiamo dell’uva bianca in un passa pomodori.

Bolliamo il succo ottenuto per 30 minuti eliminando la schiuma che si forma e poi lasciamolo raffreddare.

Ecco pronto il nostro mosto fai da te.