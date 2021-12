Le piante sono bellissime e decorano divinamente la casa. Non solo, ci fanno proprio sentire a casa e noi le sentiamo come qualcosa di vivo a cui dobbiamo dare le nostre giuste attenzioni. Ci sono piante perfette per il nostro giardino, per l’orto, per il bagno, per il salotto e perfino piante aromatiche per la cucina.

Tuttavia, secondo alcune leggende popolari orientali ma anche italiane, esistono al Mondo alcune piante che portano soldi. Come una pianta porti soldi a casa è ancora un mistero, ma queste specie sono così belle per cui vale la pena di correre il rischio di arricchirsi. Infatti, per l’anno nuovo compriamo queste piante che portano un sacco di soldi e fortuna, vediamo quali sono.

Giada fortunata e Ananas

Partiamo da una pianta fortunatissima per la cultura asiatica ed in particolare per i cinesi. Si tratta di una pianta da interno che, per la religione tradizionale cinese, si associa alla ricchezza.

Affinché questo tanto sperato effetto si verifichi, i saggi cinesi raccomandano di posizionare questa pianta vicinissima alla porta principale della casa. Infatti, la giada fortunata deve dare il benvenuto alle persone e soprattutto ai soldi che entreranno. La pianta in questione però è abbastanza delicata e necessita di cure speciali in inverno.

Non bisogna annaffiarla troppo ma bisogna bagnarla spesso. Le culture precolombiane dell’America Centrale non hanno dubbi: è la pianta di ananas che porta più soldi. Sicuramente avere una pianta di ananas a casa aggiunge un tocco esotico alla casa, ma per vivere bene dobbiamo metterla in un angolo con moltissima luce.

Un’altra pianta che per la tradizione porta tanti soldi è il cactus. Infatti, questa pianta è il simbolo della resistenza e della resilienza. Nella sua lunga evoluzione il cactus è sopravvissuto ai climi più difficili del globo e ora esiste e vive dappertutto.

Si tratta di una pianta che ha saputo adattarsi e dunque a migliorare costantemente. Inoltre, anche se non ci porta i soldi il cactus, però, ha dei fiori così belli che ci colora perfettamente la casa.

Per il giardino, invece, pensiamo alla calendula. Se non porta i soldi scaccia comunque moltissimi insetti e per alcune tradizioni popolari riesce anche a scacciare gli spiriti maligni.

