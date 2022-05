Per fine maggio Capricorno e Acquario avranno finalmente grandi novità anche in amore mentre questi due segni farebbero bene a chiudersi in casa ed altri avranno una fortuna inaspettata

Sta per finire il mese e gli astri sono scatenati. L’oroscopo prevede che per fine maggio Capricorno e Acquario avranno grandi novità. Invece, ci sono due segni che farebbero bene a stare chiusi in casa.

L’Ariete sfodererà il suo fascino nel weekend e conquisterà consensi insospettabili. Però, attenzione a non approfittarne perché potrebbe ritorcersi contro

Il Toro faccia attenzione all’ultima domenica di maggio che porterà rabbia in amore. Occorrerà grande pazienza per fare in modo che non si arrivi alla rottura, molto probabile.

Grandi novità in vista per Gemelli e Cancro

I Gemelli dovrebbero approfittare del fine settimana per mettere in atto i progetti stesi in settimana. E, dal punto di vista dell’amore, ci sono novità in vista.

Dopo la calma, arriva la tempesta per il Cancro. Nel senso che l’arrivo della nuova stagione porterà un fermento insospettato che ci farà uscire dal nostro guscio. A partire da questo weekend.

Momento nostalgia per il Leone che guarda al passato con nostalgia. E non solo rimpiangendo la vita di prima, ma anche un grande amore che, grazie a Facebook, è tornato di nuovo in campo.

I nati sotto il segno della Vergine si dedicheranno alle grandi pulizie di casa rimandate fino ad ora. E non solo. Visto che è arrivato il momento di allontanare, per sempre, gente che solo a parole si dice nostra amica.

Weekend romantico in vista per la Bilancia, magari in una città che sembra fatta apposta per gli innamorati. Il fine settimana, infatti, in arrivo, potrebbe sancire una relazione che durerà per molto tempo.

Lo Scorpione passerà un pessimo fine maggio a causa del lavoro. Purtroppo, qualcosa ci sta togliendo la serenità e gli astri prevedono che la risoluzione non ci farà piacere.

Nonostante la voglia di fare, il Sagittario avrà un fine settimana inattivo. Non per colpa nostra, ma per gli amici che sembrano preferire un aperitivo al bar. Che noia.

Capricorno con novità in vista. Ci aspetta qualcosa di insolito nei prossimi giorni e non solo in amore. Dal punto di vista economico, infatti, una buona notizia potrebbe risollevare il saldo del conto.

L’Acquario farebbe bene a non scoraggiarsi. Tra non molto, potrà legare con una persona che ci sembrava al di fuori della nostra portata. Invece, saremo più simili di quello che potevamo immaginare.

Per i Pesci, occorre vigilare. In particolare, domenica potrebbe capitarci qualcosa di inaspettato che richiederà la nostra massima attenzione. Non è detto, che sia una notizia negativa.

