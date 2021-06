Chi possiede un orto deve assolutamente conoscere alcuni trucchi per avere i propri ortaggi sempre più belli. Questo consiste nella consociazione degli ortaggi e di piante. Vediamo allora un pochino in generale quali sono le migliori associazioni e nello specifico della melanzana.

Per far crescere al meglio le melanzane dell’orto bisogna piantarle vicino a questa pianta che tiene lontani anche gli afidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Sempre qui sulle pagine di Proiezionidiborsa abbiamo visto e anche imparato che moltissime piante se messe vicino ad altre danno veramente il meglio di loro stesse. Altre volte invece se piantate vicino all’ortaggio sbagliato non daranno il risultato sperato.

Abbiamo imparato che i pomodori ad esempio possono essere piantati vicino a basilico o menta. Oppure che le patate stanno bene vicino ai fagioli e che le zucchine devono essere piantate vicino a cipolle e basilico. Ma le melanzane? Con chi possono essere piantate allora? Per far crescere al meglio le melanzane dell’orto bisogna piantarle vicino a questa pianta che tiene lontani anche gli afidi.

Le melanzane vanno d’accordo con questa bellissima piantarle

Bisogna sapere che le melanzane hanno un bellissimo rapporto con la pianta di nasturzio. Questa pianta è originaria del Perù, ma ovviamente si può piantare anche qui in Italia. Pur essendo un bellissimo fiore è assolutamente commestibile, infatti è spesso usato in cucina. Motivo per cui si può tranquillamente piantare nel proprio orto.

Il nasturzio però non fa bene solo alla melanzana, ma fa benissimo anche all’essere umano. Infatti è ricco di vitamine, ferro che è fantastico per chi soffre di anemia, ha un’importante azione diuretica e digestiva. Il nasturzio è anche usato in ambito cosmetico soprattutto nello shampoo ma anche a scopo erboristico e fitoterapico.

Quindi non rimane che piantare il nasturzio nel nostro orto sia per la melanzana sia per noi.

Approfondimento

Non tutti sanno che per avere dei pomodori gustosi questi devono essere piantati vicino a questa aromatica.