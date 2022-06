Per eliminare zanzare e mosche da balcone e giardino ecco alcune piante efficaci anche con vespe e calabroni più alcuni consigli utili

Per eliminare i dolori causati dalle punture di zanzara, il rimedio più semplice è quello di applicare del ghiaccio avvolto in un panno, così che non ci sia contatto diretto con l’epidermide. Il freddo stringe i vasi e ferma la circolazione delle sostanze tossiche iniettate con la puntura. Le zanzare, infatti, trasmettono sostanze allergizzanti che sono la causa delle infiammazioni della pelle e l’effetto dura diversi minuti. Nei casi più gravi ci possono essere arrossamenti, il rigonfiamento può essere grande e potremmo addirittura avere la febbre.

Sono tanti gli insetti che possono provocarci reazioni allergiche, dalla api alle vespe ai calabroni. Non è necessario correre rischi, alcune piante sono utili per tenere lontani i pericoli e per liberarci dai fastidi degli insetti su balconi, giardini e terrazze. Soprattutto in questo periodo in cui la loro presenza si moltiplica per via del caldo e dell’umidità.

Relax e sicurezza

Per eliminare zanzare e mosche è meglio ricorrere ai rimedi naturali. Questo perché gli insetticidi, in genere, contengono elementi chimici che potrebbero causarci allergie peggiori di quelle dovute alle punture degli insetti. Il nostro spazio aperto potrebbe diventare insalubre, i residui potrebbero disperdersi nell’aria e nell’ambiente e non saremmo mai sicuri del danno effettivo che stiamo provocando. Gli insetti sono comunque utili e non vanno uccisi, il problema si può affrontare semplicemente allontanandoli dagli spazi in cui ci piace rilassarci.

Gli oli essenziali sono molto efficaci e possiamo acquistarli già pronti oppure preparali da soli utilizzando diverse piante o aromi combinati tra loro. Citronella, lavanda e menta sono tra i più gettonati.

Un ottimo rimedio, tuttavia, è anche la calendula. I fiori di calendula producono un odore molto intenso che infastidisce gli insetti come un vero repellente. Inoltre, la calendula ha proprietà lenitive ed è una buona soluzione anche nel caso in cui venissimo punti.

Per eliminare zanzare e mosche da balcone e giardino ecco alcune piante efficaci anche con vespe e calabroni più alcuni consigli utili

Anche all’aperto, sul balcone o in giardino, possiamo creare atmosfere piacevoli con aromi intensi che ci attirano particolarmente. Le essenze possono essere diffuse nell’ambiente o cosparse sul corpo. Lavanda, citronella, olio di Neem sono prodotti che possono essere utilizzati sia per profumare l’aria che per dare sollievo alla pelle. Uno dei consigli più utili potrebbe essere quello di creare una cortina ostile per gli insetti ma confortevole per noi impiegando le essenze che preferiamo.

Potremmo anche utilizzare fiori o piante che hanno particolari proprietà e sono utili per abbellire i nostri spazi e allontanare gli insetti. Il geranio, per esempio, ha un profumo caratteristico che infastidisce zanzare, mosche e calabroni. Allo stesso tempo questo profumo piace alle persone e l’aspetto di questi fiori, che resistono alle alte temperature e ai raggi del sole, è elegante e sofisticato. Per questo sono molto ricercati. Primavera ed estate sono le stagioni migliori per decorare balconi e terrazze. Approfittiamone per rendere i nostri spazi aperti sicuri e profumati.

