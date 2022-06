Quando cuciniamo siamo soliti aggiungere alle pietanze dei condimenti, per rendere i piatti più saporiti e gustosi.

Il condimento solitamente viene fatto con olio EVO, sale, spezie e limone. Meno persone invece utilizzano l’aceto, ancora meno aggiungono aceto di mele per condire i propri piatti.

Tuttavia l’aceto di mele si rivelerebbe secondo studi scientifici, un ottimo alleato per il mantenimento della salute.

L’aceto di mele è un alimento con un apporto calorico basso e contiene al suo interno elevate quantità di potassio e di antiossidanti.

Non solo olio d’oliva e limone per condire gli alimenti sarebbe questo l’ingrediente da aggiungere che aiuterebbe a combattere il diabete e a dimagrire

Secondo studi scientifici il suo consumo quotidiano sembrerebbe essere associato ad un aumento significativo del senso di sazietà. Infatti da studi di settore è stato dimostrato come chi lo consuma giornalmente avrebbe ridotto con il passare dei giorni l’introito calorico di circa 200 kcal. Questo fattore è importante ai fini della perdita di peso. Inoltre l’aceto di mele sembrerebbe essere un attivatore di una proteina chiamata AMP chinasi. Una proteina che una volta attivata aiuterebbe a bruciare una maggiore quantità di lipidi. In particolare un suo consumo sembrerebbe partecipare alla riduzione del grasso viscerale e dei trigliceridi ematici.

In più il consumo di aceto di mele sembrerebbe avere degli ottimi effetti anche sul diabete. Infatti la sua aggiunta durante un pasto ricco di carboidrati, aiuterebbe a ridurre i livelli glicemici post pranzo e in più migliorerebbe la risposta insulinica generale. Questo lo renderebbe un ottimo alleato per contrastare e prevenire il diabete di tipo 2.

Infine l’aceto avrebbe un’azione battericida. Infatti la presenza di acido acetico lo renderebbe in grado di ridurre la crescita microbica.

Come utilizzare l’aceto in cucina

Basterebbe utilizzarne dai 15 ai 30 ml al giorno, da aggiungere sulle pietanze come nelle insalate o per condire verdure grigliate, fagiolini, zucchine, cavoli e melanzane.

Ideale da addizionare ad un pasto abbondante per ridurne gli effetti sull’insulina.

Dunque, non solo olio d’oliva e limone per condire gli alimenti ma questa preziosa miscela che renderà ogni piatto unico e irresistibile.

Altri usi

L’aceto inoltre è un ottimo alleato anche per la conservazione dei cibi e per la pulizia della casa. In particolare è un ottimo igienizzante nonché sgrassante, oltre che presenterebbe delle notevoli capacità anticalcare. In più può essere utilizzato per il lavaggio del bucato come ammorbidente.

