L’autunno è ormai arrivato con le sue temperature fresche e le foglie che cadono dagli alberi. Questa stagione però non porta soltanto colori bellissimi e cibi deliziosi. L’autunno, infatti, è anche la stagione delle cimici. Abbiamo già affrontato l’argomento svelando che pochi li usano ma questi sono i 3 rimedi naturali migliori per allontanare le cimici.

Oggi vogliamo fornire altre soluzioni molto economiche e del tutto naturali. Infatti, per eliminare le cimici definitivamente e a costo zero bastano 4 infallibili trucchetti naturali che solo pochi conoscono.

Ci sono diversi rimedi che possiamo utilizzare e noi vedremo una serie di eccellenti repellenti naturali. Questi sono i rimedi che preferiamo utilizzare, perché ci permettono di tenere lontane le cimici senza ucciderle.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Il primo trucchetto prevede l’utilizzo del basilico. Questa è la pianta aromatica che ha l’effetto più efficace contro le cimici e possiamo usarla in 2 modi.

Il primo è quello di tenere una piantina di basilico sul davanzale delle finestre. In questo modo le cimici, non sopportandone l’odore, non si avvicineranno.

Il secondo, invece, è quello di prendere qualche foglia di basilico, sminuzzarla con un coltello e metterla in alcuni contenitori. Anche in questo caso, tenerli in prossimità di porte e finestre servirà a non far avvicinare le cimici.

In alternativa al basilico, usiamo l’erba gatta. Quest’erba, tanto amata dai nostri gatti, è molto utile contro le cimici.

Aglio

Un altro repellente molto efficace è l’aglio. L’odore dell’aglio è molto intenso e non farà avvicinare le cimici. Per utilizzarlo, sarà sufficiente prenderne uno spicchio e schiacciarlo.

Mettiamo l’aglio schiacciato in un contenitore e posizioniamolo vicino ai luoghi in cui le cimici compaiono più spesso.

Decotti

I decotti sono molto efficaci e possiamo prepararli per poi vaporizzarli negli ambienti. Per il primo ci servirà del tabacco che possiamo ricavare da sigarette esauste, nuove, oppure acquistando del tabacco sfuso.

Facciamo bollire il tabacco per 20 minuti e filtriamolo all’interno di un vaporizzatore. Lo potremo utilizzare nelle zone infestate dalle cimici.

Un altro decotto incredibilmente potente è quello di ortica. Anche in questo caso, facciamola bollire per circa 20 minuti, filtriamola ed usiamola negli ambienti.

Possiamo scegliere sia le foglie fresche, sia quelle essiccate che troviamo in erboristeria. Se scegliamo di usare le foglie fresche, raccomandiamo di utilizzare dei guanti perché potrebbero irritare la pelle.

Spray repellenti

Un altro ingrediente molto utile è il sapone di Marsiglia. Dobbiamo soltanto prendere del sapone di Marsiglia, a scaglie o liquido, e farlo sciogliere in un litro di acqua tiepida. Usiamone 100 grammi per un litro d’acqua ed otterremo così un profumatissimo spray repellente.

L’ultima soluzione che suggeriamo di utilizzare è l’olio di neem. Forse non tutti sanno che questo prodotto è incredibilmente efficace anche contro le cimici. Tutto ciò che dobbiamo fare è diluire 10 gocce di olio di neem in un litro d’acqua calda.

Per aumentare l’azione repellente e per permettere che l’olio si misceli all’acqua aggiungiamo anche 20 grammi di sapone di Marsiglia. Vaporizziamo questo miscuglio nelle zone a rischio di cimici per non vederle più avvicinare agli ambienti domestici.