Le piante dell’orto ma anche quelle ornamentali sono frequentemente soggette all’attacco di parassiti e insetti molto aggressivi.

Se non curate, infatti, potrebbero perire molto rapidamente. Tra questi fastidiosi insetti possiamo trovare gli afidi che compaiono principalmente durante il periodo estivo, il ragnetto rosso ma anche la cocciniglia cotonosa.

La cocciniglia cotonosa rappresenta un vero pericolo per gli agrumi come, ad esempio, il limone ma anche per altre piante. Infatti sono diverse le piante che possono esserne colpite, tra queste troviamo anche il ficus e la vite.

Non è facile riconoscerla perché a volte può presentarsi con dimensioni davvero ridotte. Se si ha qualche sospetto che la pianta sia caduta nelle grinfie della cocciniglia si consiglia di utilizzare una lente di ingrandimento.

La cocciniglia si mostra all’occhio come minuscoli batuffoli di cotone sulla parte inferiore delle foglie.

Un insetto che a lungo andare potrebbe indebolire la pianta fino a farla morire. Quindi, per debellare in modo naturale la cocciniglia cotonosa dal limone ma anche dalla vite possiamo provare questo rimedio.

Cosa fare

Per eliminare la cocciniglia esistono diversi prodotti specifici da acquistare in negozi specializzati. In alternativa in molti preferiscono la lotta naturale sia per questioni economiche che ambientali.

Se la situazione non è particolarmente grave la cocciniglia potrà essere rimossa utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.

In alternativa si potrebbe utilizzare il Sapone di Marsiglia diluito in acqua da spruzzare sulle foglie della pianta invase dalla cocciniglia.

Anche i macerati di felce o quello di aglio e peperoncino possono essere davvero utili nella lotta a questo insetto.

Per debellare in modo naturale la cocciniglia cotonosa dalle foglie di limone, agrumi e vite non solo alcool ma anche questo rimedio poco conosciuto

Come si scriveva in precedenza un’altra pianta molto colpita dalla cocciniglia cotonosa è la vite.

Gli esperti, oltre ai prodotti chimici e naturali, utilizzano anche un altro metodo per ridurre la presenza di cocciniglia.

Alcune famiglie di insetti, infatti, possono davvero fare la differenza e salvare la nostra vite. Tra questi ne troviamo uno della famiglia degli Imenotteri Encirtidi, il Anagyrus vladimiri. Questo insetto, inserito all’interno del batuffolo bianco comincerà a svilupparsi a spese della cocciniglia.

Si acquistano in negozi specializzati e sono insetti davvero utili per questo tipo di lotta. Per salvaguardare il nostro insetto amico, poi, bisognerà evitare di utilizzare insetticidi particolarmente aggressivi.

Meglio preferire i prodotti biologici che riusciranno a salvaguardare gli insetti utili e necessari in agricoltura.