Per chi è superstizioso deve allontanare dalla propria abitazione questi tipi di piante.

Le piante ornano, decorano ed abbelliscono case, balconi, terrazzi e giardini.

Rendono gli ambienti vivaci, colorati, gradevoli alla vista, ideali come complementi di arredo, eleganti e perfette se posizionate in spazi strategici.

Le piante sono esseri viventi che necessitano di cure ed attenzioni, esistono diverse tipologie e varietà, ognuna con fabbisogni diversi.

Posseggono tante proprietà benefiche per la nostra salute ad eccezione di alcune qualità delle quali è meglio lasciarle fuori dalle case.

Alcune piante sono belle a vedersi ma secondo alcune superstizioni assorbono energia vitale rilasciando solo negatività.

La felce

La felce è una pianta antichissima, diffusa in tutto il mondo, che non produce nè fiori nè semi, non tollera il gelo. Pianta da un bel l’aspetto con foglie che pendono verso il basso, attraendo in questo modo energia negativa.

L’agave

L’agave è una pianta officinale ricca di proprietà benefiche per l’organismo.

Ha foglie molto lunghe, per questo motivo attira energie negative, che rimangono imprigionate in essa.

Sarebbe opportuno mettere la pianta sull’uscio di casa, nel giardino o sul balcone, in modo da bloccare l’ingresso della cattiva sorte.

L'Ortensia

L’ortensia è una pianta ormanentale dai colori spettacolari, cresce in modo rigoglioso, assumendo colorazioni bellissime.

Su questa bellissima pianta gira un credenza popolare secondo la quale l’ortensia porti sfortuna alle donne in età da matrimonio.

La pianta simboleggia la solitudine, se si vuole attirare l’amore della vita, è consigliabile non averla in casa.

Garofano

Pianta perenne molta profumata, con una grande varietà di fiori colorati e luminosi.

Non richiede particolare attenzione e cura, ma assorbe energia positiva rilasciando quella negativa, per cui è opportuno non averla in casa.

Bastano piccoli e semplici accorgimenti per eliminare dalle case energia negativa.