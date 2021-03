La maschera all’aloe vera fai-da-te per rafforzare i capelli e nutrirli in profondità

Non c’è nulla di più bello che riuscire a realizzare personalmente, qualcosa da utilizzare per il proprio benessere. Che sia anche solo per fini estetici. Naturalmente in commercio non mancano prodotti, sempre più evoluti ed efficaci, sia nell’ambito della cosmesi, che della cura del corpo in generale.

Ma la soddisfazione di partire da una piantina per poter ricavare qualcosa di utile ed estremamente salutare per il nostro corpo, è di certo superiore rispetto al semplice acquisto di un prodotto.

Lo scopo di questo articolo è proprio quello di proporre una maschera all’aloe vera fai-da-te, per rafforzare i capelli e nutrirli in profondità, dal risultato sorprendente. Tutto fatto in casa.

Perché proprio l’aloe vera?

Sono ormai millenni che si conoscono gli incredibili benefici che questa pianta succulenta può offrire al nostro organismo. Le sue qualità sono veramente moltissime.

È una pianta altamente idratante e lenitiva, utile per una pelle stressata e arrossata. Ma non solo. Anche rigenerante, per la cute lesionata. Antinfiammatoria, e anche disintossicante, che aiuta l’organismo a depurarsi.

Insomma, una pianta assolutamente preziosa, per tantissimi scopi. In commercio, infatti, esistono innumerevoli prodotti a base di questa straordinaria pianta grassa. Sia quelli pensati per essere ingeriti, che forniscono la loro azione dall’interno. Che quelli pensati per usi esterni, come creme, maschere e tantissimi altri prodotti.

Se si ha la possibilità di coltivare l’aloe vera in casa, si potranno realizzare dei prodotti molto validi, come questa maschera all’aloe vera fai-da-te, per rafforzare i capelli e nutrirli in profondità. Vediamo come.

La maschera fai-da-te

La maschera che proponiamo è a base di aloe vera e miele. L’aloe idraterà in profondità i nostri capelli, rendendoli più lucidi e forti. Il miele, con il suo effetto addolcente, ma anche antibatterico e antimicotico, ridurrà i problemi alla cute. Come la forfora o altre infezioni del cuoio capelluto. È una maschera perfetta per chi ha i capelli grassi, poiché aiuta la regolazione del sebo.

Basterà mescolare in parti uguali, il gel ricavato dalle foglie dell’aloe e il miele. Regolandosi ad occhio in base alla lunghezza dei propri capelli, considerando almeno 5 cucchiai per ingrediente.

Mescolare bene il composto e applicarlo su tutti i capelli, dal cuoio alle punte. Sarà opportuno impellicolare la testa, lasciando agire la maschera almeno per un’ora.

Dopodiché basterà lavare normalmente i propri capelli. I risultati saranno subito visibili. Questa operazione potrà essere ripetuta anche tre volte a settimana.