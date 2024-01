Per chi cerca lavoro in banca ecco un’opportunità imperdibile anche con il solo diploma

Per chi cerca lavoro in banca ecco un’opportunità imperdibile-Foto da pixabay.com

Unicredit, la più grande banca italiana insieme a Intesa Sanpaolo, ha annunciato una nuova campagna di assunzioni. La banca cerca centinaia di consulenti in tutta Italia con il solo diploma.

Unicredit ha annunciato una nuova campagna di assunzioni che porterà alla creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro in tutta Italia. La campagna, che si inserisce nel piano strategico di sviluppo della banca, prevede l’inserimento di nuove risorse in diversi ambiti, ma soprattutto nel settore commerciale. Infatti l’istituto bancario milanese ricerca consulenti da inserire in filiale.

Per chi cerca lavoro in banca ecco l’offerta di UniCredit

In ottica di rafforzamento del comparto commerciale a livello locale, Unicredit è alla ricerca di consulenti di filiale. La ricerca si svolge su tutto il territorio italiano ma in particolare in una ventina di capoluoghi di provincia. Sarà possibile individuare le località in cui si concentra la ricerca nella pagina web del gruppo dedicata alla selezione del personale.

I consulenti di filiale sono responsabili della gestione dei rapporti con i clienti e della promozione dei prodotti e servizi della banca. Questo è un ruolo molto delicato, perché entra direttamente in contatto con il cliente, deve sapere interpretare le sue esigenze e dare le risposte corrette.

I requisiti richiesti da Unicredit per l’assunzione

In generale, per candidarsi alle posizioni aperte da Unicredit è necessario avere una laurea di primo o secondo livello. Una laurea è preferibile ma non necessaria, infatti Unicredit valuta anche figure in possesso solamente di un diploma di scuola media superiore. I candidati dovranno anche possedere una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad essere madrelingua italiana. Ovviamente, devono essere disponibili alla mobilità

Per candidarsi alle posizioni aperte da Unicredit è necessario visitare il sito web della banca, nella sezione dedicata alla selezione del personale. In questa sezione è possibile trovare tutte le informazioni sulle posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi. Effettuata la candidatura online, il candidato dovrà sostenere anche un test online.

Se stai cercando lavoro, probabilmente sarai interessato a conoscere quali sono le 5 professioni più richieste e pagate in Italia