Siamo quasi alla fine dei questo mese e possiamo già iniziare a trarre delle conclusioni e inziare a capire se i tasselli del puzzle annuale iniziano ad andare o meno al posto giusto. Le attese, come definito dalla serie storiche dal 1898 ad oggi e come da combinazione del quarto anno del decennio e quarto anno del ciclo presidenziale americano (copyright di Proiezionidiborsasrl) sono per un anno positivo con rendimento fra il 7 e il 10%. La massima estensione al rialzo attesa per l’anno è del 15%, identica per il ribasso. La tendenza annuale verrà analizzata a ogni chiusura di trimestre per convalidare o meno la nostra previsione. Ora andremo a spiegare il barometro di gennaio e cosa attendere nei prossimi mesi sui mercati.

Ecco cosa proiettano le serie storiche per il 2024

L’anno dovrebbe essere positivo. Si proietta una fase ribassista nel primo trimestre e un andamento laterale ribassista fino al mese di maggio. I mesi in cui probabilmente si formerà il minimo annuale saranno quelli di marzo e maggio. Probabilità più elevate sono per marzo.

Il barometro di gennaio e cosa attendere nei prossimi mesi sui mercati

Qual è un modo che si è mostrato attendibile nelle serie storiche per mantenere il polso della tendenza annauae? Il barometro di gennaio.

Le probabilità sono le seguenti:

se il Dow Jones chiuderà il mese positivo, l’anno chiuderà con probabilità del 94% con segno positivo;

se il Dow Jones chiuderà il mese negativo, l’anno chiuderà con probabilitàdel 60% con segno negativo.

Come si nota, il segno positivo ha elevate probabilità di indicare la strada giusta.

Qual è stata l’apertura annuale del Dow Jones?

37.566,22.

L’indice americano è correlato con gli altri listini azionari con probabilità del 76%.

Molti continuano a fare previsioni sui tassi e sull’eventuale recessione. A parer nostro sono delle ipotesi che potrebbero essere sconfessate dai prossimi dati macroeconomici o dalle trimestrali americane in corso. Secondo la nostra esperienza, riteniamo più affidabile per mantenere il polso della situazione il barometro di gennaio e la tendenza che i grafici assumeranno di trimestre in trimestre.

Lettura consigliata

Il titolo di Wall Street che è cresciuto di più nel 2023