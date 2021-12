Le piante sono fra gli elementi d’arredo più eleganti e gettonati per rendere più piacevole qualsiasi ambiente. È vero anche che non tutte le stanze sono adatte a ogni tipo di pianta. Dobbiamo infatti sempre considerare l’esposizione alla luce del sole di un dato spazio, dato che alcune piante ne hanno più bisogno di altre. Non solo, per ottenere i risultati migliori dobbiamo anche tenere in conto l’umidità della stanza. Ecco perché per abbellire e rinfrescare il bagno assorbendo umidità usiamo queste splendide piante da interni descritte qui di seguito.

Le piante classiche per il bagno per uno stile minimalista

Se ci pensiamo bene, una delle piante che più ci capita di vedere nei bagni degli alberghi è l’Orchidea. Questa infatti è la pianta perfetta per queste zone, dal momento che fiorisce bene negli ambienti umidi, proprio perché assorbe l’acqua anche dall’atmosfera. Allo stesso tempo, il suo aspetto elegante e minimalista comunica perfettamente una sensazione di pulizia e freschezza, importante in un ambiente in cui l’igiene è assolutamente essenziale. Allo stesso tempo, accertiamoci che il bagno riceva luce per buona parte del giorno, anche se non diretta.

La seconda pianta che più si addice alla toilette è il Bambù, una pianta legnosa e tubolare di origine asiatica. È una pianta rustica, che quindi si adatta ad ogni clima, anche a quelli molto umidi. In questo caso, possiamo sistemarla anche in un bagno poco illuminato. Ricordiamoci di scegliere una varietà che cresce lentamente e innaffiamolo con frequenza.

La prossima pianta che dovremmo considerare per il nostro bagno è elegante quanto il Bambù, ma è ancora più facile da coltivare. Si tratta della Sansevieria, una pianta grassa molto diffusa caratterizzata da ampie foglie appuntite e di un verde intenso bordato di giallo. In quanto pianta rustica, questa si rivela perfetta anche per chi non può vantarsi di avere un pollice verde, soprattutto perché necessita di poca acqua. Pare, inoltre, che riesca ad assorbire lievemente i cattivi odori ed è quindi particolarmente indicata per i bagni ciechi.

Le stesse considerazioni possono essere fatte anche per l’Aloe vera, un’altra pianta da interni bella e facile da coltivare.

Oltre alle piante grasse, in primavera il bagno può ospitare anche degli splendidi Giacinti fioriti, che non hanno bisogno di molta luce. Allo stesso tempo amano l’acqua e si troverebbero bene in bagno, anche perché i loro fiori sono molto profumati.

L’ultima pianta che vale la pena menzionare è molto usata negli appartamenti, il Pothos. Si tratta di una pianta rampicante, che quindi possiamo appendere o posizionare in un vaso vicino alla finestra. In ogni caso, si adatta facilmente anche ai bagni poco luminosi. È una pianta caratterizzata da foglie a forma di cuore dall’aspetto cerato e di un bel verde brillante. Spesso possiamo anche osservare delle macchie o striature bianche, che la rendono più interessante.

Trovare piante in grado di assorbire l’umidità è importante soprattutto in inverno e non solo per il bagno. Quindi, altro che deumidificatore, ecco le piante da interno per assorbire l’umidità durante l’inverno.