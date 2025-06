Pensioni luglio 2025: online il cedolino INPS con importi e variazioni e il calendario ufficiale dei pagamenti

L’INP ha pubblicato il calendario ufficiale dei pagamenti delle pensioni di luglio 2025. Per il prossimo mese, sono previsti aumenti considerevoli per alcune categorie di lavoratori e pensionati, che percepiranno anche la c.d. quattordicesima. Si tratta dell’importo aggiuntivo a cui hanno diritto coloro che percepiscono una pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità contributiva o di reversibilità. In alcuni casi, la maggiorazione arriverà a 655 euro. Ma quando verranno pagati gli assegni? In realtà, gli interessati possono conoscere date e importi in anticipo consultando il cedolino pensione.

Cedolino pensione luglio 2025: come consultarlo comodamente da casa?

Ogni mese, i percettori di prestazioni erogate dall’INPS possono conoscere in anticipo le date di accredito e gli importi spettanti, grazie a un validissimo strumento messo a disposizione dallo stesso Istituto di Previdenza. Con la semplice connessione a internet e uno smartphone, un pc o un tablet, si può consultare il cedolino pensione. A partire dal 20 giugno 2025, i contribuenti potranno esaminare nel dettaglio le voci presenti, le somme riconosciute e le eventuali trattenute.

Basta andare sul sito ufficiale dell’INPS, cliccare sulla sezione “Cedolino della pensione” e inserire una delle credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, se non si ha conoscenza dei dispositivi informatici, ci si può recare presso un CAF o un Patronato e richiedere la stampa del cedolino.

Per il mese di luglio, molti pensionati noteranno delle variazioni sul cedolino. Oltre al riconoscimento della quattordicesima (solo per chi ha 64 anni di età e un reddito non superiore a 15.688,40 euro annui), ci saranno, purtroppo, anche dei tagli di circa 50 euro. La trattenuta è legata al recupero dei soldi indebitamente riconosciuti nel 2022 a titolo di bonus riconosciuti dal Decreto Aiuti e dal Decreto Aiuti-ter ai redditi medio-bassi, per bilanciare l’aumento del costo della vita.

In particolare, erano state corrisposte due somme una tantum da 200 e da 150 euro ai pensionati con redditi fino a 35.000 euro o fino a 20.000 euro annui. Dopo accurate verifiche, l’INPS ha notato che alcuni contribuenti non possedevano i requisiti per ricevere tali somme e, dunque, dal mese di giugno 2025 sono partite le operazioni di recupero dell’indebito.

Calendario pagamenti pensioni di luglio: occhio agli avvisi di Poste Italiane

Anche per il mese di luglio 2025, le date di accredito della pensione varieranno a seconda della modalità di pagamento. I contribuenti che hanno scelto il versamento diretto su conto corrente bancario riceveranno le somme il giorno martedì 1° luglio (primo giorno bancabile del mese).

Chi, invece, preleverà le somme spettanti agli sportelli degli uffici postali, dovrà rispettare un apposito calendario, stilato a seconda delle iniziali del cognome dei pensionati. Nel dettaglio:

cognomi dalla A alla B: martedì 1° luglio;

cognomi dalla C alla D: mercoledì 2 luglio;

cognomi dalla E alla K: giovedì 3 luglio;

cognomi dalla L alla O: venerdì 4 luglio;

cognomi dalla P alla R: sabato 5 luglio (solo di mattina);

cognomi dalla S alla Z: lunedì 7 luglio.

L’elenco, tuttavia, non è tassativo e, dunque, potrebbero esserci modifiche a seconda della densità di popolazione dei diversi Comuni. Per conoscere nel dettaglio tutte le informazioni necessarie per il ritiro della pensione, è obbligatorio recarsi presso l’ufficio postale di competenza e controllare la presenza di eventuali avvisi.

