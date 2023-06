Pelle del viso bella liscia, luminosa e levigata come porcellana: ecco il segreto delle donne coreane

Anche tu vorresti avere una bella pelle liscia e uniforme, luminosa e priva di imperfezioni? Prova a lavare il viso con il metodo coreano e anche il tuo volto risplenderà luminoso e perfetto. Proprio come quello delle donne asiatiche!

Avere una pelle del viso perfetta è davvero difficile. Tutte la vorremmo avere liscia e uniforme, luminosa e senza alcuna imperfezione. Purtroppo, però, così non è. Ci sono tanti tipi di pelle: secca, mista e grassa. Ognuna con caratteristiche, difetti e problemi propri. Un bell’incarnato luminoso ci fa risplendere anche senza bisogno del make up. Tuttavia, le imperfezioni sono tante: dalle occhiaie alle borse sotto gli occhi, dai punti neri a qualche brufolo che spunta impertinente sempre nei momenti meno opportuni. Bisogna avere molta cura della propria pelle. Inoltre, è molto importante struccarsi ogni sera prima di andare a dormire.

Pelle del viso bella liscia, luminosa e levigata come porcellana

Le donne orientali hanno una pelle a dir poco perfetta. Liscia, uniforme e perfettamente candida. Di certo, in Oriente non hanno la mania dell’abbronzatura come noi. Cinesi e giapponesi, al primo raggio di sole, si riparano con un ombrellino e si coprono anche braccia e mani. Sicuramente, questo preserva moltissimo la pelle dal fenomeno del foto invecchiamento.

Lavarsi il viso come fanno le donne coreane

Oltre a proteggersi dal sole, le donne orientali hanno anche uno speciale metodo di pulizia. Si tratta del cosiddetto rito coreano. Le donne della Corea usano l’acqua frizzante per lavarsi il volto. Non si tratta di un semplice rituale, l’attendibilità di questo sistema di pulizia è stato analizzato da un dermatologo americano, il dott. Dendy Engelman, che ne ha spiegato i benefici.

Anzitutto, l’acqua gassata ha un pH leggermente acido (5.5), molto simile a quello della pelle umana. Per questo motivo, le bollicine dell’acqua frizzante puliscono senza irritare, dal momento che non vanno ad eliminare l’acidità dello strato più esterno della pelle. Inoltre, specie se utilizzata a temperatura ambiente e non fredda, l’acqua gassata favorisce la circolazione sanguigna perché dilata i vasi sanguigni. Ciò significa che nella pelle può penetrare un maggiore apporto di ossigeno e di sostanze nutritive. Grazie a tutte queste proprietà, i segni di acne e cicatrici si riducono moltissimo. C’è un forte ricambio cellulare ed è così che si ottiene una pelle del viso bella liscia, luminosa e levigata come porcellana.

In cosa consiste la skincare coreana

Visti tutti i benefici, vediamo allora come procedere. Bisogna riempire di acqua frizzante una bacinella bella larga ed immergervi il viso per minimo 10 secondi. Una volta fatto ciò, procedere applicando il detergente a cui si è abituate. Massaggiarlo e sciacquarlo sempre usando l’acqua gassata.

Nel caso non si volesse immergere il volto per non correre il rischio di rovinare la piega dei capelli, una valida alternativa è quella di vaporizzare sul viso l’acqua gassata, dopo averla travasata in uno spruzzino. Poi tamponare con delicatezza. Per ottenere buoni risultati, l’ideale sarebbe ripetere il trattamento almeno 2 o 3 volte a settimana.