Patrimonio e investimenti di Mario Draghi e cosa vedere in Umbria dove si trova una delle sue case

Molti uomini preparati hanno segnato la vita economica e politica in Italia. Tra questi ha raccolto attestazioni di stima anche a livello europeo Mario Draghi. Scopriamo qualche dato sul suo patrimonio e come ha investito i suoi soldi. Inoltre, conosciamo meglio il comune dove spesso si ritira per rilassarsi.

Mario Draghi ha compiuto da poco 76 anni e forse pensava di continuare a stare in disparte dopo l’ultimo suo impegno come Presidente del Consiglio. È arrivato invece a settembre un incarico da parte di Ursula von der Leyen. L’ex governatore della Banca centrale dovrà presentare “un rapporto sulla competitività europea”, come avrebbe detto la presidente uscente della Commissione europea.

Nato e cresciuto a Roma, Draghi si forma prima all’Università La Sapienza e poi in America. È stato professore, ma è ricordato soprattutto per altri ruoli. Tra quelli più recenti è stato Presidente del Consiglio dei Ministri dal 13 febbraio 2021 fino al 22 ottobre 2022.

Ricordiamo che Mario Draghi ha rinunciato a percepire compensi per quest’importante incarico.

Notizie su patrimonio e investimenti di Mario Draghi

Nella dichiarazione dei redditi di Draghi del 2021 l’importo complessivo era di circa 528.000 euro. Negli anni ha soprattutto investito nel campo immobiliare. Figurano 3 fabbricati di proprietà al 100% tra l’Italia e Londra. Avrebbe anche immobili e terreni in comproprietà al 50% e al 33% . I dati sono pubblici e consultabili nel sito del Governo. Nello stesso documento compare anche una quota da 10.000 euro della società semplice Serena.

Draghi vivrebbe soprattutto in due case, una è a Roma e l’altra in una località nel cuore verde d’Italia.

In Umbria la famiglia Draghi possiede un grande casolare a Città della Pieve. In questo comune in provincia di Perugia ad agosto 2023 il prezzo medio di vendita di un immobile era di 1.438 €/mq. La dimora, quindi, avrebbe un alto valore economico. Dopo aver scoperto qualcosa su patrimonio e investimenti di Mario Draghi, passiamo a conoscere meglio questo comune umbro.

Cosa vedere a Città della Pieve

Città della Pieve domina la Val di Chiana e dista pochi km dal Lago Trasimeno. Qui i coniugi Draghi condurrebbero una vita abbastanza tranquilla e normale, da come testimoniano alcuni cittadini.

Nel piccolo comune di origine medievale si può fare una passeggiata nel centro storico composto da vicoli e piazze. Si stagliano in alto le torri e la Rocca.

A Città della Pieve nacque il pittore Pietro Vannucci, conosciuto come il Perugino. Tra le sue opere c’è l’Adorazione dei Magi, affresco che si trova nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Chi ama l’arte potrebbe visitare il Museo civico-diocesano, lo Spazio Kossuth e il Giardino dei Lauri. Non mancano posti dove ammirare il paesaggio. Si potrebbe anche fare trekking nella natura circostante. Per quanto riguarda la cucina, la carne locale è la chianina. Per i primi ad esempio ci sono paste fresche condite con ragù, funghi o zafferano.