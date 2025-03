Panama a BlackRock, e Piazza Affari in apertura cerca di risalire la china: FTSE MIB a 38.183,54 punti sale dell’1,47% dopo pochi minuti, Indici europei tentano di rialzare la testa, Mercati asiatici in fermento

Dopo una chiusura da panico, con un segno negativo del 3,41% a 37.736 punti, oggi il FTSE MIB apre in rialzo, complice la spinta dei titoli legati al riarmo UE. Una lotta dunque tra i crolli del settore automotive a causa dei dazi Trump e i rally degli altri titoli e utilities “difensivi”. Non meglio per Wall Street, che alla chiusura di ieri si registravano segni negativi per tutti gli indici: Dow Jones -1,55% a 42.520 punti, S&P 500 -1,22% a 5.778 punti, Nasdaq -0,35% a 18.285 punti.

In ripresa anche tutti gli altri indici italiani: alle ore 9.17 il FTSE Italia All Share segnava un +1,91%, FTSE Italia Mid Cap un +1,56%, FTSE Italia Star un +1,84%

Il DAX cerca di riallineare i ranghi e apre in positivo: +2,74%, Parigi +1,70, Londra oscilla e intorno alle 9:30 segna un timido +0,64%.

Titoli di Stato europei trainati da quelli tedeschi, a causa delle decisioni sull’ipotesi di alzare il debito per aumentare le spese per la Difesa. I tassi sui Bund tedeschi a 10 anni hanno visto un balzo di oltre 20 punti base fino al 2,7%, mentre lo SPREAD BTP BUND cala del 6,48% a 106 punti.

Il Presidente Trump prosegue nella sua guerra commerciale, affermando “risponderemo dazio su dazio, applicheremo una tariffa per ogni tariffa che ci applicheranno“, mentre guarda agli sviluppi positivi sul fronte Panama. Il fondo di investimento BlackRock ha infatti stipulato un accordo per acquistare il 90% di Panama Ports Company, la società che gestisce i porti di Balboa e Cristobal, per un’operazione dal valore di 17,5 miliardi di dollari.

La Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita del Pil per il 2025 a “circa il 5%” ideando strategie economiche per incentivare la crescita. Il Nikkei ha chiuso con un lieve rialzo, +0,23% a 37.418 punti, bene gli altri mercati asiatici.