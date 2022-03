Con l’avvicinarsi della bella stagione e l’aumento delle temperature oltre a dover riporre scarponi e stivali invernali è necessario provvedere alla sostituzione degli pneumatici dell’auto. Anzi più che necessario è obbligatorio, se non si vogliono rischiare sanzioni salate. Pertanto per non rischiare di trovarci impreparati al posto di blocco è opportuno segnare questa data sul calendario. Sono tanti gli automobilisti che sottovalutano questa manutenzione importante per la sicurezza stradale e che incorrono in multe salate. In particolare, pagherà 430 euro di multa il conducente che non avrà effettuato l’obbligatorio cambio di gomme.

Per questo il nostro legislatore offre un mese di tempo per provvedere al cambio gomme. Dal 15 aprile ed entro e non oltre il 15 maggio 2022 dovrà provvedersi al cambio gomme estive per non rischiare multe salate. Quindi se si sta pensando ad un weekend o ad una gita in auto sarà opportuno prendere un appuntamento presso la propria officina di fiducia.

Pagherà 430 euro di multa il conducente del veicolo che entro il 15 maggio non effettua questa importante operazione

Esattamente come per il periodo invernale, anche per l’estate, con l’aumentare delle temperature, bisogna assicurarsi di avere gli pneumatici giusti per la sicurezza stradale. Il cambio gomme è necessario per assicurarsi di viaggiare in sicurezza e senza pregiudicare anche le prestazioni della propria auto. Inoltre viaggiare nel periodo estivo con le gomme invernali, produce effetti negativi sull’ambiente, in quanto determina il maggiore consumo di carburante. Di conseguenza il maggiore consumo di carburante comporterebbe per l’automobile l’emissione di maggiori quantità di diossido di carbonio, oltre ad essere anche più rumorosa. Peraltro con le ruote invernali, il veicolo diventa anche meno confortevole. Ciò in quanto il materiale che costituisce le gomme invernali è funzionale per circolare su terreni con ghiaccio, acqua e neve. Infatti i tasselli degli pneumatici invernali sono più spessi di quelli estivi in quanto devono ridurre al minimo scivolamenti e perdite di controllo dei veicoli.

Non effettuare il cambio gomme oltre all’ambiente, può nuocere alle nostre tasche e inficiare la sicurezza stradale. Pertanto l’art. 79 del Codice della Strada prevede per il trasgressore una sanzione amministrativa che va da 87 euro fino ad un massimo di euro 430 euro. Ecco perché sarà opportuno segnare la scadenza sul calendario senza rischiare di consumare di più e pagare una multa onerosa.